Oltra no concreta si el edificio de Borrull acogerá servicios sociales

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, no concretó ayer en Castellón si el edificio de los antiguos juzgados de Borrull podrá acoger los servicios sociales como ya se ha planteado en varias ocasiones. No precisó el contenido del inmueble, pese a que sí reconoció que «la ubicación actual de los servicios sociales de Castellón no es buena, porque el edificio no reúne condiciones y, además, se está pagando un alquiler cuando hay inmuebles en propiedad de la administración que están cerrados», explicó Oltra. «Queremos facilitar las gestiones a la ciudadanía, y en este sentido trabajamos», puntualizó.

Al respecto, la alcaldesa, matizó que pronto podrán «concretar más», en referencia a los inmuebles que la Generalitat tiene ahora en Castellón, en desuso, y que hay que poner en valor y dotarlos de contenido, como avanzaron ella misma y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a principios de este ejercicio.

Por otra parte, Oltra reconoció que todavía se está buscando ubicación para la nueva residencia pública de la tercera edad, que fue anunciada en mayo del 2016. Oltra destacó que, a la espera de que se pueda avanzar en la nueva infraestructura, ya se han solucionado los problemas de seguridad de la residencia de Lledó. «Cuando entramos a gobernar nos encontramos un informe del 2012 en un cajón en el que se advertía de deficiencias en seguridad», dijo la vicepresidenta.

«Esto me quitaba el sueño, pero ahora ya se han hecho los trabajos y tanto residentes como trabajadores están seguros en caso de que se produzca un incendio». Tras estas actuaciones de seguridad, se harán otras para mejorar las condiciones del geriátrico, a la espera del de nueva planta.

DEPENDIENTES // Por otra parte, Oltra avanzó que los ayuntamientos podrán empezar a valorar a las personas dependientes «de forma inminente». Explicó que se está formando a las personas que lo harán, «que pasarán de ser dos a 55 en la provincia» y que la idea es que el sistema «esté funcionando de forma ágil durante el último trimestre de este año».