Oposición frontal del PP y Cs a judicializar las fiestas

El rechazo frontal del PP y Ciudadanos (Cs) al dictamen final aprobado por PSPV, Compromís y Castelló en Moviment (CSeM) de la comisión de investigación de las fiestas, que pide elevar a la Fiscalía las irregularidades detectadas en el proceso, y se votará el próximo día 21 en el pleno, se hizo ayer oficial por registro.

Los populares se desmarcaron e hicieron constar ante la secretaría municipal su posicionamiento, que recoge las consideraciones de su voto particular. El portavoz del PP en la comisión, Juan José Pérez Macián, fue tajante: «Rechazamos el cúmulo de despropósitos de una comisión inquisitorial carente de imparcialidad, sobre todo de su presidente (el concejal de CseM, Xavi del Señor), que ha criminalizado a los colectivos festeros». Y tildó las conclusiones de «sectarias, interesadas y partidistas, en contra solo de la etapa del PP, obviando el origen del sistema inventado por un gobierno socialista en 1988». «Dejan en evidencia que durante años, PSPV y Compromís carecieron de rigor, pues ellos tenían la labor de fiscalizar y, o bien no sabían, o miraron hacia otro lado».

«NO SOMOS JUECES» // Desde Cs, su portavoz, Manuel Paduraru, dice: «No somos jueces ni fiscales, no podemos ser nosotros como políticos quienes determinemos los ilícitos penales, sino ponerlos en conocimiento». Ese será su voto particular, dijo, que ya han hecho llegar a la presidencia de la comisión. «Siempre hemos defendido que sean los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que para eso están, los que determinen si existen o no ilícitos penales o administrativos, y será entonces, si ellos determinan que hay que ir a la Fiscalía, que desde Ciudadanos les apoyaremos».