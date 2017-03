El Pacte del Grau ve «necesario» el congreso de fiestas y PP y Cs vigilarán que sea «plural»

El congreso magdalenero anunciado esta semana por la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, es uno de los 420 puntos del Pacte del Grau, por lo que sus firmantes (PSPV, Compromís y Castelló en Moviment) lo consideran lógicamente «necesario» para abrir un espacio de reflexión en torno a las fiestas. También lo reciben con buenos ojos desde los otros dos partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, aunque dudan de que sea realmente participativo.

Los portavoces de todos los partidos de la corporación municipal se han pronunciado al respecto. Para el socialista Rafa Simó «lo importante es que la gente participe y que diga qué tipo de fiestas quiere». «Es la primera vez que se hará una asamblea de este tipo. Cuanta más gente participe, mejor». Desde Compromís, Ignasi Garcia, en la misma línea, insiste en que «el mundo de la fiesta se tiene que repensar. Hay actos que tienen que replantear sus protocolos y se puede redefinir el papel de las collas, entre otros aspectos». Más concreto fue el tercer firmante del Pacte del Grau, el portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, para el que el congreso «hace mucha falta, y más después de las circunstancias que han rodeado las fiestas en los últimos años». «Debe ser un proceso abierto, sin tabús, porque todos y todas estamos a favor de la fiesta», apuntó. Entre los temas que plantearán destacó «la mercantilización de espacios públicos, la revisión del papel de la mujer dentro de las fiestas o si tendría cabida que puedan ser representantes de las fiestas igual hombres que mujeres».

Por su parte, desde el Partido Popular, Begoña Carrasco, aseguró que «siempre que sea plural, participativo y abierto, y que cuente con todos los entes y colectivos festeros, me parece bien». «Pero espero que no quede en agua de borrajas, que todo se acate y no se manipule para acabar imponiendo las decisiones del equipo de gobierno. Espero que no solo sea un instrumento para que la alcaldesa se haga la foto con los festeros, a los que tiene muy cabreados». «Confío en que no sea nada ficticio para quedar bien con sus socios», espetó.

El portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, planteó similares dudas. «Si abren la participación a todo el mundo de la fiesta, puede ser positivo, para hacer la fiesta lo más democrática posible, pero espero que no se acallen las opiniones que no les convengan».

EL PROYECTO // Estará coordinado por Fernando Vilar, comisionado de la alcaldesa para pregoneros y miembro de la Asamblea de Fiestas, y pretende ser un foro de reflexión, conocimiento y acuerdo. No tiene fecha de inicio.//