Los padres de Castellón urgen saber dónde se reubicarán 4 colegios en obras

Incertidumbre máxima y muchos nervios los que viven estos días las familias de los alumnos de los colegios Vicent Marçà, Mestre Canós, Herrero y Elcano de Castellón, que urgen saber ya dónde les reubicarán durante las obras, enmarcadas en el macroplan Edificant, cuándo se trasladarán y cuánto durará esta transición, atendiendo a los plazos de la construcción o rehabilitación. Todos coinciden en exigir que saberlo «antes de que empiece la matrícula, el 17 de mayo», y con las jornadas de puertas abiertas que arrancan hoy en Castellón.

«Es clave, para las familias que estamos y las que vendrán, que tienen derecho a conocer dónde estarán sus niños el curso que viene y por cuánto tiempo», señalan tanto la presidenta de FAPA Castelló, Silvia Centelles, como Rosa Medina, del AMPA del Marçà; Laura Goterris, del Canós; fuentes del Herrero y la directora del Elcano, Esther Vicent, que pone el acento en que «dicen que se resolverá en breve». Así se lo ha indicado el edil de Educación, Enric Porcar, cuyo objetivo es «presentarlo todo antes de la matrícula».

Desde la Concejalía barajan diferentes emplazamientos: Penyeta Roja para el Marçà o el Herrero, que también podría ir, con aulas prefabricadas, al solar frente a la Ciudad de la Justicia --donde no se descarta llevar el Canós--, el antiguo Femenino; mientras que el Elcano, en el Grao, podría ir a un solar del Puerto o al vecino l’Illa. Falta concretar en "diálogo con las familias", dice.

REUNIONES DE URGENCIA //

Esta tarde, con urgencia, Porcar, junto al director territorial de Educación, Robert Roig, se reúnen con el Herrero y el Canós, tras la cita el lunes por la tarde con el Marçà. La presidenta del AMPA señaló ayer que «sobre el papel, todo está perfecto, pero después de 8 años seguimos igual, sin saber cuándo empezará la obra, ni si iremos a Penyeta o dónde, ni cuándo», y avanzó que «habrá movilizaciones antes de la matrícula».

Con el Elcano ya estuvo la semana pasada. «Habrá más reuniones, pues faltan flecos, que queremos pulir antes de presentar todo a las familias», asegura, abogando por que «cada centro es diferente, con sus tiempos y su nuevo emplazamiento», señaló Porcar, que anticipa que mañana llevará la entrada del Herrero en el plan Edificant al pleno municipal.

Esto entronca con lo anunciado ayer por la Conselleria, que dijo que «los alumnos empezarán el curso donde están», y que trabajan mano a mano con el Ayuntamiento para que «las obras empiecen tan rápido como sea posible, reubicando en función de los plazos». Y es que el tiempo se les echa encima, y la tramitación, desde el proyecto hasta la ejecución de obra, es larga y no creen que esté antes de septiembre.

Con todo esto, las AMPA están que trinan. Exigen una «concrección» que no tienen, reclamando que «la transición no se alargue» y no pasen «años» en unas aulas que no son las suyas. //