Los paranyers llaman al PSPV a respaldar el cesto malla

El presidente de la asociación de paranyers Apaval, Miguel Ángel Bayarri, llama al PSPV a «ser consecuente con su postura en la provincia de Castellón» y apoyar, el próximo lunes en la Comisión de Medio Ambiente en Les Corts, la realización de las pruebas de campo para poder así autorizar el llamado cesto malla.

De momento, el PSPV ha anunciado que presentará varias enmiendas a la proposición no de ley (PNL) del PP para que se realice un proyecto piloto del cesto malla y se pida su opinión al respecto al Ministerio. Por su parte, Compromís, que gobierna la Conselleria que rechazó la autorización para estos trabajos, votará no, Ciudadanos apoyará la medida y Podem todavía no se ha pronunciado.

«La postura de Compromís en València siempre ha sido la de negarnos este derecho sin argumentos científicos, pero el PSPV no puede oponerse, al menos deberá abstenerse, por tanto, con los votos del Partido Popular y Ciudadanos saldría adelante», explicó Bayarri. El portavoz de Apaval advirtió a los socialistas que habrá «lío» si en Les Corts dicen una cosa y en los ayuntamientos de la provincia otra. Y es que en los consistorios están aprobando mociones de apoyo.