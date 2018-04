Las peñas taurinas estudian denunciar a la directora de À Punt

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vivo muy lejos de Castellón, pero recuerdo cuando era joven la sensación que tenía corriendo delante de los toros, era una sensación maravillosa aunque como me paso en un determinado día en el grao de Castelló, cuando un toro por su inteligencia natural se adelantó a mis intenciones y salí volando del empujón que me dió. No lo cambio por nada y mas cuando en este momento a los jovenes nadie dice del desmesurado consumo de porros con sustancias peligrosas como veo en los bajos de mi casa, pero como hay que tomarlo porque asi lo determina determinado sector social sobre todo muy progre.