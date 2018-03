Pet Shop Boys, Belle and Sebastian, Justice, Dorian e Izal actuarán en el FIB

El Festival Internacional de Benicàssim ha anunciado la incorporación de Pet Shop Boys como nuevo cabeza de cartel para su edición del 19 al 22 de julio, en la que también actuarán Belle and Sebastian, Justice, Sleaford Mods, Madness, Dorian, Izal y The Kooks.

En la nueva tanda de fichajes anunciada este jueves por el FIB figuran también el rapero J Hus junto a Jessie Ware, Juanita Stein, The magic gang, Hudson Taylor y Terry vs. Tori, que se incorporan a un cartel que ya comandaban, como cabezas de cartel, The Killers, Liam Gallagher y Travis Scott.

Pet Shob Boys, el dúo británico formado por Neil Tennant y Chris Lowe desde principios de los 80, recalarán en Benicàssim catorce años después de su debut en este festival y está previsto que recuperen en su repertorio algunos de sus grandes éxitos en el mejor pop electrónico y de baile de las tres últimas décadas.

Otros que repiten en el FIB tras tocar, también, en esa edición de 2004 son los escoceses Belle and Sebastian, inmersos en los recientes tres EP consecutivos a semejanza de sus mejores años en el sello Jeepster en la década de los 90, cuando se erigieron como dignos sucesores de The Smiths a través de un pop-folk independiente que luego evolucionó hacia sonidos más funk y de baile.

Esta vigésimo cuarta edición intentará al menos repetir las buenas cifras de 2017, cuando se contabilizaron 177.000 asistentes, 7.000 más que un año antes.