Aprende de ciencia con una pinta de cerveza en la mano en Castellón

Castellón acoge por tercera vez el Festival Internacional de Ciencia ‘Pint of Science’, unas jornadas que buscan acercar la ciencia a la sociedad. Se trata de un proyecto que persigue “acercar el mundo científico y de la investigación trayendo gente experta y grandes investigadores a un lugar muy llano como lo es un bar mientras tomamos una cerveza y escuchamos grandes ponencias con un lenguaje y discurso cercano”, tal como ha explicado el concejal de Educación del Ayuntamiento, Enric Porcar. En la presentación de este encuentro, que se desarrollará los días 14, 15 y 16 mayo a las 19.00 horas en The Temple Bar de la ciudad de Castellón, también ha estado presente la organizadora e investigadora Victoria Pastor.

El concejal Porcar ha manifestado que “se trata de unas jornadas dirigidas a todo el mundo y evidentemente a los universitarios y los estudiantes de bachillerato, pero también para cualquier persona que tenga una inquietud alrededor de la ciencia”. Durante tres días todos aquellos asistentes podrán escuchar con un formato atractivo y agradable cómo diferentes científicos e investigadores de Castellón explican y dan a conocer qué hacen en las universidades y centros de investigación en temas como las reacciones químicas en el ciberespacio, la acuicultura y cómo criamos el pescado que nos comemos, la geometría del entorno retorno, la historia genética de los europeos, de pescados y ruidos o la investigación sobre el consumo de nuevas sustancias psicoactivas vinculado a plaguicidas y aguas (NPS). La estructura son dos charlas diarias y entre cada una se hace una actividad: el día 14 un taller de óptica, el 15 una actividad sobre métricas para la ciencia y el 16 con unos monólogos cómicos a cargo del grupo de científicos Big Van. En esta línea, el edil de Educación ha destacado que “son unas temáticas muy curiosas e innovadoras que vale la pena que acerquemos a la gente joven para que conozcan estos temas alrededor de la ciencia de una manera óptima e idónea”.

La investigadora Pastor ha insistido en que “es un festival que se realiza en diferentes países del mundo simultáneamente, contando este año con 272 ciudades en 21 países”. Entre estos, España es el país con más sedes con 56 ciudades, 308 eventos en 105 bares y cerca de 700 científicos. Además, Pastor ha añadido que la organización es a cargo de voluntarios, tanto de científicos como de aficionados a la ciencia que trabajan de manera desinteresada.

Así pues, Castellón se suma por tercera vez consecutiva al ‘Pint of Science’ en España, las dos primeras veces en el Pub Tierra y esta ocasión en The Temple Bar, “con el objetivo de acercar la ciencia que se hace al lugar donde vives porque nos encanta que la gente entienda la ciencia que hacemos. La ciencia que no se comunica no existe y por lo tanto no tiene ningún reflejo en la sociedad”, según ha expresado la investigadora Victoria Pastor.