El Plan General prevé planes especiales para urbanizar zonas de Mestrets y la Marjaleria

El Plan General de Castellón, cuya versión preliminar se someterá a exposición pública en aproximadamente 15 días, propone, para los núcleos de vivienda consolidados con cierta densidad y compacidad ubicados en suelo no urbanizable (leáse zonas como Mestrets o Marjaleria), el establecimiento de medidas que reduzcan su impacto territorial a través de la redacción de planes especiales de minimización que permitan, entre otras cosas, dotar de ciertos servicios comunes las casas. Deben ser de iniciativa pública, aunque puede existir un convenio entre propietarios y Ayuntamiento para su desarrollo y ejecución (su aprobación final corresponde a la Conselleria).

NUEVA SOLUCIÓN // Esta es la fórmula que propone el nuevo planeamiento urbanístico de Castellón para dos de las zonas que, pese a tener construcciones, quedarán en su mayor parte en suelo no urbanizable. «Es la alternativa que prevé la Lotup (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje) para dotar de recursos básicos urbanísticos las zonas con viviendas consolidadas de Mestrets o la Marjaleria, que podrán así regularizar su situación», explica el concejal de Ordenación del Territorio, Rafa Simó. «En otros sitios de España y de Europa ha funcionado bien», apunta el edil, reconociendo que en Castellón «se tendrá que hacer pedagogía para poder explicarlo bien, ya que hay muchos matices entre pensar que si tengo suelo urbano, todo vale, y si es no urbanizable, nada vale», detalla.

Por partes, en Mestrets, el nuevo Plan General suprime más de 700.000 m2 de suelo urbanizable que contemplaba el anterior PGOU: los 694.100 m2 del sector 27-SU-R (PAI Mestrets, donde se preveía la construcción de 5.300 viviendas); y los 27.570 m2 de la unidad de ejecución 83-UE-R.

SIN PLAN DE LA MARJALERIA // En la Marjaleria, ya se ha anunciado que se elimina el suelo urbanizable y se reclasifica la zona en cinco tipos (urbano, no urbanizable de especial protección, no urbanizable protegido, no urbanizable común y ámbitos de minimización de impacto). Los planes especiales de minimización de impacto permitirán consolidar las viviendas existentes. «En general, la gente no quiere hacer construcciones nuevas, lo que desean es vivir de una manera digna en un lugar medioambientalmente agradable», valora Simó. Y recuerda las previsiones del plan especial de la Marjaleria aprobado durante el ejercicio 2006 y que este nuevo Plan General dejará sin efecto. «Preveía más de 250 hectáreas de nuevo desarrollo, más de lo que la Estrategia Territorial de la Comunitat del 2011 (una de las normativas a las que está supeditado el nuevo planeamiento, además del documento de referencia --del 2004--), marca para toda la ciudad», puntualiza. «Planificaba 91 PAI y no se ha hecho nada en 11 años», resalta el concejal. «Tenía cosas buenas, pero el crecimiento era desaforado», reconoce Simó.