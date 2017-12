La plataforma autonómica de dependencia pide al Consell que no se reúna con Castellón

La Plataforma en Defensa de la Dependencia de Castellón arremete duramente contra la coordinadora de entidades de la Comunitat Valenciana, después de que su representante, Carmen Prats, haya remitido a la secretaria autonómica de Autonomía Personal, Helena Ferrando, un escrito «recriminándole el hecho de reunirse o de convocar al colectivo de Castellón a participar de las reuniones que se celebran en Conselleria». La tensión entre ambas partes ha saltado a las redes sociales, con varios mensajes de denuncia. El motivo es que la entidad castellonense acusa a la autonómica de ser «benévola» con el departamento de Mónica Oltra y defiende su autonomía para tomar decisiones y tener opinión propia.

«Nosotros no nos casamos con nadie y si algo no está bien, lo decimos, mande quien mande», indica la presidenta de la plataforma de Castellón, Sonia Lapierre, quien defiende una postura crítica ante las políticas desarrolladas en materia de dependencia.

Prats reconoce haber remitido un escrito a Ferrando, aunque matiza que no se excluye a nadie e insta al colectivo de Castellón a «participar en las mismas condiciones que todos, porque no asiste a las reuniones donde se debaten los temas». La coordinadora aglutina a nueve plataformas de la Comunitat, entre ellas Vila-real y Castellón, aunque esta última está en desacuerdo con algunas actuaciones que se realizan. Prats puso en duda que la plataforma defienda a una gran parte de los 7.000 dependientes de la provincia, «ya que representa solo a los de la capital».

Castellón lo niega // «Nosotros representamos a dependientes de toda la provincia, si no vamos a las reuniones es porque trabajamos y no podemos», argumenta Lapierre, quien lamenta que la plataforma de Vila-real, que se presentó el sábado, no les invitara. Este es el último enfrentamiento entre ambas partes, pues en verano tuvieron otro rifirrafe, como recogió Mediterráneo.