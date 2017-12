Polémica por la presencia de Sorlí en la manifestación por la independencia

La presencia de la diputada castellonense por Compromís, Marta Sorlí, en la manifestación convocada en Bruselas por la independencia, en la que el expresidente Carles Puigdemont lanzó un ácido SOS a la UE ante 45.000 catalanes, ha generado polémica. Su foto junto a Jordi Sebastià, actual asesor en el parlamento europeo y exeurodiputado de la coalición, fue foco de críticas por varios políticos del PP de la provincia, que en sus redes sociales afearon a Sorlí su presencia. Entre ellos, la portavoz del grupo municipal popular de Castellón, Begoña Carrasco, o el diputado provincial Luis Martínez, que en sus perfiles denunciaban que con su presencia, "estaba apoyando al separatista y prófugo Puigdemont", en palabras de Martínez. "Por si alguien tenía alguna duda, la diputada nacional que tiene Compromís por Castellón se va a Bruselas a hacer campaña con Puigdemont". Era el post de Carrasco.

Sorlí, recién llegada a Madrid desde Bruselas, explica a Mediterráneo que "es mentira absoluta" que haya ido a Bruselas a manifestarse por la independencia, y que su presencia en la capital administrativa de Europa se debía a un acto en el Parlamento Europeo para reclamar la financiación justa, que había sido convocado hace meses. "He estado en Bruselas defendiendo los intereses de los valencianos. Iría donde haga falta por ello". "No he ido a hacer campaña por nada ni por nadie, pero estando allí, y siendo un acto histórico como el que era, fue a ver la manifestación". "Coincidió y fui a la manifestación por casualidad". "Es un momento político convulso, es cierto, y reiteró el respeto absoluto por el proceso catalán, pero no me voy a meter". "No estoy a favor ni de la DUI ni del artículo 155".

Más claro fue el mensaje, en redes sociales, de su compañero de fotografía, Jordi Sebastià, quien, con un lazo amarillo en la solapa, acompañada la imagen colgada de ambos con el siguiente mensaje: "Con nuestra diputada, pidiendo en Bruselas que la Unión Europea proteja la democracia".