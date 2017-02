Porcelanosa crece un 7% en 2016 y alcanza los 845 millones de euros

Porcelanosa Grupo mejoró su facturación un 7% a nivel mundial en el año 2016, lo que sitúa el volumen de negocio en cifras consolidadas en 845 millones de euros --1.130 millones de euros en cifras agregadas--. «Estamos muy orgullosos. A pesar de que los momentos no han sido fáciles, hemos conseguido nuevamente crecer respecto al año anterior. Estamos muy contentos», declaró la consejera delegada de Porcelanosa, María José Soriano, en la inauguración de la XXIV Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior.

La cita contó con la participación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, así como del alcalde de Vila-real, José Benlloch; y del expresidente del Congreso de los Diputados José Bono. Tampoco faltaron algunos de los jugadores del Villarreal CF, caso del capitán Bruno, Bakambu, Musacchio... y el entrenador groguet, Fran Escribá, que conocieron los productos de una de las empresas patrocinadoras del Estadio de la Cerámica de Vila-real.

Preguntada sobre cómo será el año 2017, María José Soriano, que ejerció de portavoz de la compañía, afirmó que quieren «ser prudentes», de manera que la previsión de crecimiento que la empresa se ha fijado es del «5%», aunque han «empezado muy fuertes», añadió. Y es que las ventas en el mes de enero han sido «espectaculares» y han subido un «16%». «No sabemos muy bien a qué se ha debido, pero sabemos también que no se va a poder mantener durante todo el año», añadió ayer Soriano.

INCERTIDUMBRE // Las perspectivas son distintas según se trate del mercado doméstico y el mercado internacional. En el plano de España, que ahora mismo representa el 20% de las ventas de 845 millones de euros de Porcelanosa Grupo, las previsiones son muy positivas. «El mercado nacional ha vuelto a aparecer. Llevábamos años bajando y bajando, y habíamos tenido ya alguno de estabilidad, pero en el 2016 el crecimiento ha sido superior al 20%», añadió la consejero delegada, para quien es posible que la tasa del 20% se reedite en este año 2017, porque «hay proyectos», si bien están más concentrados en la Costa del Sol, Madrid y Barcelona, «lamentablemente la nuestra todavía no se mueve igual».

En clave exterior, la situación no es tan idílica. «Lo prevemos con un poquito de incertidumbre, pero no tenemos más remedio que apostar por donde estamos apostando y donde estamos implantados», afirmó la hija mayor de José Soriano, fundador de la compañía de Vila-real.

«Tenemos equipos muy profesionales... Reino Unido, Estados Unidos, Francia... tienen que seguir siendo países que estamos seguros que van a seguir siendo muy importantes para nosotros, pase lo que pase», declaró María José Soriano. Preguntada si esos temores están referidos a la presumible política proteccionista que Donald Trump quiere imponer en Estados Unidos, y al brexit del Reino Unido, la directiva prefirió «no llamar a la mala ventura», y apuntó que, «de momento, no han afectado». «Reino Unido se está comportando normal, no hemos notado ninguna bajada de ventas ni nada que nos haga sentir que tenemos que alarmarnos. Ni tampoco en EEUU. En estos dos países no somos meros exportadores. Somos empresas implantadas 30 años, con plantillas de 500-600 personas profesionales y dentro de ellos nos manejamos bien. Esperamos que no tengamos grandes sorpresas, y si las hay, que sean positivas», zanjó.

IMPACTO EN LA COMUNITAT // La actividad de Porcelanosa Grupo no se limita al seno de la compañía y las 2.400 personas que trabajan en ella dentro de la Comunitat, 3.000 en España. Y es que, según los cálculos de la dirección de la empresa, «el impacto económico de Porcelanosa dentro de la Comunitat Valenciana que genera a través de los 2.000 proveedores con los que trabaja es de 420 millones de euros, así que nos da una gran satisfacción que un trocito de muchas economías del mundo acaben aquí en la Comunitat», remarcó Soriano.

Porcelanosa Grupo roza ahora mismo los «5.000 trabajadores» a nivel mundial, un 4% más en el último año 2016, «5.000 familias que nos tenemos que cuidar mutuamente», aseveró.