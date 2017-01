El PP pide a Ruiz explicaciones sobre las acusaciones de "amiguismo" en la banda

El grupo municipal popular ha sido conocedor de las presuntas intenciones de la concejala de Cultura y portavoz del gobierno municipal, Verónica Ruiz, de modificar las condiciones de contratación de la plaza de director de la Banda de Música Municipal, cuando éstas fueron aprobadas en el año 2015 con la unanimidad de los miembros que participaron en la Mesa General de Negociación.

El portavoz popular adjunto del Grupo Municipal Popular, Juan José Pérez Macián, ha manifestado: “Ruiz deberá dar una explicación, razonada, del motivo que ha llevado a más de una treintena de músicos profesionales a presentar un escrito mostrando su disconformidad y preocupación por las presuntas intenciones de cambiar las bases de contratación para acceder a la plaza de director de la Banda Municipal de Música de Castellón”.

“Es la segunda vez que los medios de comunicación se hacen eco de procedimientos de contratación, presuntamente sospechosos, por parte de miembros de Compromís”, recuerda Macián al respecto de la plaza de gerente del Patronato de Deportes, cuya designación es inminente, y todo apunta a que será adjudicada a un representante de la formación nacionalista, que iba en las listas y que es, además, familiar del concejal Enric Porcar”.

“Hace un año los populares ya sabíamos el nombre de quien iba a ser el próximo gerente del Patronato de Deportes y no nos equivocamos. Hasta ahora hemos coincidido con lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Intentan revestir de democracia lo que es una dedocracia y lo malo no es hacerlo, ya que la plaza de gerente de Deportes es un puesto de libre designación, lo reprochable es que prometieron que no lo harían”.

Para los populares, la Banda de Música Municipal siempre ha sido un activo cultural importante que se integra en el patrimonio de la ciudad. Y no entienden cómo un bipartito que se erige en adalid de la defensa a ultranza de la Cultura y de la Transparencia llegue a provocar el malestar que ha generado entre la mayoría de los miembros de la agrupación musical.

“Estos son los gobiernos del cambio, por una parte la formación Compromís, en entredicho por presuntos intereses de modificar unas bases de contratación para favorecer a los suyos y, por otra, los socialistas salpicados por grabaciones que desvelan planes de contratación basados en despedir para contratar amigos y familiares, como se ha denunciado en el hospital de Alzira”.