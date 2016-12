El PP ve "irregularidades" en los contratos de 'barracones' escolares

La Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado hoy que “el conseller Marzà recurre a enriquecimientos injustos para alquilar más barracones escolares cometiendo infracciones legales y saltándose el procedimiento legal de contratación”.

Beatriz Gascó ha anunciado que “pedirán explicaciones en Les Corts sobre estas irregularidades denunciadas por un informe de la propia intervención de la Generalitat que señala que no se ha utilizado un procedimiento abierto en la contratación de instalaciones modulares para dos centros escolares, no se han respetado los principios de publicidad y concurrencia, se omite el pliego de las cláusulas administrativas y también la fiscalización previa del gasto”.

La diputada popular ha manifestado que “es un clamor en el sector educativo la incapacidad de Marzà para dirigir una Conselleria que se rige por la improvisación, la ilegalidad y las mentiras permanentes. El incremento de barracones y su modo de contratación es un ejemplo más de quien dice una cosa y hace otra. No construyen colegios, agravan los problemas de la precariedad y cada día que pasa hay una nueva reivindicación como hemos visto en los últimos días con la situación generada con el temporal ante la pasividad de la Conselleria en materia de infraestructuras”.

Beatriz Gascó ha apuntado que “tras año y medio de gestión a este Consell no le vale echar las culpas al gobierno anterior porque en este periodo han perdido toda credibilidad. El conseller de Educación se ha llenado la boca afirmando que iba a solucionar la situación de determinados centros como el 103 de Valencia, o el CEIP San Juan de Ribera de Burjassot y, sin embargo, no ha hecho nada en este período e incluso se los ha agravado. Hay un incumplimiento flagrante del Plan de infraestructuras escolares que presentó Marzà hace más de un año y que está caduco por su incumplimiento. Las obras de centros en marcha son las que se inició con el gobierno anterior. Este Plan es el botón de muestra de la ineptitud de unos políticos del Botànic irresponsables que desconocen cómo gestionar, incumplen sus promesas y actúan con opacidad en los presupuestos y en las decisiones que adoptan”.

Para Gascó, “son los alumnos y sus familias quienes pagan la incapacidad de quienes parecía que iban a eliminar las prefabricadas con una varita mágica y que solo logran aumentar la precariedad de los centros. Marzá en un peligro, es el Atila de la educación pública, porque cualquier iniciativa suya como Xarxallibres, los conciertos, la jornada continua o las prácticas universitarias tiene garantizado el caos”.