El precio del alquiler va al alza por la falta de pisos libres en Castellón

Imparable. El precio del alquiler en la capital de la Plana, así como en las localidades más pobladas va al alza y sigue repuntando. El último estudio realizado por la escuela de negocios EAE Business School recoge la evolución del precio del arrendamiento de viviendas en Castellón ciudad, teniendo de base los datos del conocido portal www.idealista.com. Así las estadísticas reflejan que el pasado año el precio se situó en 5,4 euros el metro cuadrado, más de un punto por encima que dos años antes, en el 2015, cuando fue de 4,3.

La vicepresidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (COAPI), Nuria Marco, asegura que, actualmente, la demanda es muy superior a la oferta debido a que muchas personas optan por esta vía ante la imposibilidad de comprar una vivienda «por la precariedad laboral que existe». Otros factores claves son una mayor movilidad geográfica, así como el cambio de mentalidad de que ya no es necesario tener un bien en propiedad.

En Castellón ciudad el coste depende de la zona donde esté situado el inmueble, así como las características y antigüedad del mismo. «No tenemos suficientes viviendas para ofrecer, aunque el tope del precio se sitúa entre los 500 y 550 euros, ya que una vez se sobrepasa esta cuantía ya no hay demanda por el tema de los salarios que son más ajustados», indicó Marcó, quien apuntó que también están detectando, cada vez más, la compra de pisos como inversión, especialmente, de segunda mano para después reformar y poder alquilar.

De todos modos, el importe de la vivienda nueva tasada sigue en caída, según apuntó Marco y reflejan los datos del estudio de EAE Business School. En la provincia se situó, en el 2017, en 1.041,2 euros el metro cuadrado. «Cuando hablamos de obra nueva, se trata de pisos de hace 10 años, porque no se está construyendo», indicó Marco.