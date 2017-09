El puerto de Castellón ya es el tercero más rentable de España

La reestructuración de la deuda y el aumento de los beneficios han supuesto que la Autoridad Portuaria de Castellón escale desde la octava posición en el ránking de rentabilidad del sistema portuario español, que tenía en el 2014, a la tercera posición que ostentará en el 2017 según las previsiones de Puertos del Estado de cierre del actual ejercicio económico.

Estos buenos datos económicos sitúan a PortCastelló en una sólida posición para acometer proyectos que mejoren su competitividad invirtiendo en infraestructuras y abaratando el coste de escala de forma que siga creciendo de una forma sostenible, tal y como ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Toledo, en la rueda de prensa para hacer balance de sus dos años de gestión al frente de la institución. Junto al director del puerto, Roberto Arzo, Toledo ha destacado que la mejora de rentabilidad se produce “a pesar de la rebaja de tasas acometida en 2017 lo que constata que, aunque resulte paradójico, rebajar tasas puede mejorar resultados económicos al ganar competitividad e incrementar con ello tráficos”.

Aumento de tráficos

A la mejora de la solidez económica, se suma el incremento constante de tráfico de mercancías, un ambicioso plan de inversiones ya aprobado, el empeño en conseguir el mejor nivel de protección medioambiental y el fortalecimiento del vínculo puerto-ciudad. Sobre el aumento de tráfico de mercancías en el puerto de Castellón, el presidente de la Autoridad Portuaria ha informado que “ha estado notablemente por encima de la media del sistema portuario”, con incrementos en 2015 del 5,84% vs. 3,92%, en 2016 del 3,49% vs. 1,57% y en el primer semestre de 2017 del 8,95% vs. 3,39%, lo que supone en el balance acumulado de estos dos años que PortCastelló duplica la media del sistema.

En el incremento de tráficos Toledo ha querido resaltar que “han comenzado a operar nuevas líneas que mejoran la conectividad del puerto de Castellón y diversifican tráficos, como la reciente de Boluda, y también que se ha producido por diversas navieras un notable despegue del tráfico de trasbordo en PortCastelló que constata su potencialidad como puerto hub para el Mediterráneo”.

En el top10

La evolución positiva del tráfico de mercancías consolidan a PortCastelló en el top10 de los puertos españoles, destacando que, en tráfico de graneles sólidos, ha conseguido escalar desde el octavo puesto que ostentaba en 2015 al cuarto puesto en 2017. “Esta escalada tiene como motor la importación de materias primas cerámicas para las que PortCastelló ha habilitado en los últimos meses, haciendo las pertinentes inversiones, más de 90.000 m2 en la dársena sur”, ha dicho Toledo. Este desarrollo de tráficos es posible gracias al dinamismo de las empresas castellonenses y al buen trabajo de la comunidad portuaria, ha manifestado Toledo.

Toledo se ha referido el aumento de inversiones en PortCastelló, que ha pasado de los 3,1 millones de 2015 a los mas de 13 millones previstos en 2017, así como el plan de inversiones quinquenal aprobado por Puertos del Estado por importe de 157 millones de euros destinados a mejorar la competitividad del puerto, aumentando su conectividad terrestre, viaria y ferroviaria, completando la urbanización de la dársena sur, generando un nuevo atraque de líquidos, implantando la intermodalidad en el transporte y fortaleciendo la protección medioambiental.

Por otra parte Toledo ha destacado el aumento de los recursos humanos dedicados a la estiba. En septiembre de 2015 había 123 estibadores fijos en la SAGEP de Castellón. En estos dos últimos años se han incorporado 45 estibadores fijos y 35 estibadores eventuales nuevos como consecuencia del gran incremento de tráficos y, por tanto, del incremento de carga de trabajo en la estiba.

Inversiones a la vista

Respecto a los próximos dos años, Toledo ha apuntado las fuertes inversiones previstas por la Autoridad Portuaria de Castellón, entre las que destacan las obras de urbanización y habilitación de campas, con una inversión de 7,7 millones en 2017 y con 8 licitaciones en marcha, un nuevo atraque de líquidos por importe de 4 millones, que se licitará este mes, la conexión ferroviaria entre dársenas, por importe de 17 millones -que se prevé licitar este año-, y por último la estación intermodal por importe de 20 millones y el acceso viario por autovía a la dársena sur por importe de 12 millones, ambas licitaciones previstas en 2019.

“Estas inversiones productivas supondrán dedicar a ellas 17,5 millones de euros al año de media, por lo que empleando la tasa de empleo generado por inversiones en obra pública estimada por SEOPAN, la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, generarán más de 300 empleos directos al año”, ha dicho.