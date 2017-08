Puig clama por la unidad para lograr una mejor financiación

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, reclamó la mayor unidad y disposición posible de los grupos parlamentarios para llevar adelante el nuevo sistema de financiación autonómica, aunque desde el PP apostillaron que el Estado no puede hacerse cargo de la deuda de todos.

El jefe de Consell participó ayer, junto a la vicepresidenta Mónica Oltra y los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en Les Corts Valencianes, en una reunión extraordinaria de la comisión mixta que se encarga de estudiar la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica, en la que también estuvo presente el experto designado por la Comunitat, Francisco Pérez.

Tras la reunión, Puig mostró su satisfacción porque el informe de los expertos «entronca con los planteamientos de los especialistas valencianos» y señaló que ahora lo importante es que la reforma del sistema continúe en los plazos previstos para que pueda estar aprobada este mismo año. Asimismo, Puig aseguró que la igualdad entre los ciudadanos frente a la situación de asimetría que existe en la actualidad es de «una lógica aplastante», y el informe recoge la insuficiencia financiera de la Comunitat y la inferioridad en ingresos, que hace «inviable nuestro autogobierno».

En este sentido, el diputado del grupo popular Rubén Ibáñez manifestó la necesidad de una reestructuración de la deuda de la Comunitat. Pese a ello, matizó: «El Estado no puede hacerse cargo de la deuda de todas las comunidades porque entonces no podría aportar un céntimo más al sistema de financiación». El coordinador del PP argumentó que la propuesta del grupo popular en el 2013 «era exactamente la misma que defienden los expertos», pero entonces no tuvieron el apoyo «ni de socialistas ni de Compromís», recordó el ondense.