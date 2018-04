Puig y Oltra abordan la presunta financiación ilegal que Morera tilda de «chantaje político»

Reunión en plena vorágine política por la presenta financiación ilegal del PSPV y Bloc, pero a puerta cerrada y en privado. El president de la Generalitat y líder socialista, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell y dirigente de Compromís, Mónica Oltra, mantuvieron ayer un encuentro, rutinario cada mes, según apuntaron fuentes oficiales a este periódico, pero que en esta ocasión tuvo sobre la mesa la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc (partido mayoritario de la coalición Compromís). La misma Oltra anunció el encuentro anteayer, pero no se hicieron valoraciones públicas.

Quien sí abordó ayer el tema públicamente fue el presidente del Bloc, Enric Morera, calificando las denuncias de «chantaje político», negando «rotundamente» que su formación haya pagado a ninguna empresa por actos o campañas y aventurando que la investigación se «archivará».

En declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts sobre esta investigación judicial, el también presidente de la Cámara autonómica aseguró que la investigación surge de «una denuncia falsa basada en un chantaje político», del que denunció que fue víctima. «En mi vida política he tenido muchas denuncias falsas y todo ha quedado en nada, y aquí me da la impresión de que acabará en nada, pero eso lo determinará la justicia y nosotros colaboraremos en todo lo que se nos pida». «Parece que la jueza no ha visto ninguna irregularidad y va a decretar el archivo», aseguró.

ACUSA A TORRÓ // Según Morera, la denuncia del PP que ha motivado la investigación se basa en una información del exalcalde de Gandia Arturo Torró, del PP. Denunció que él fue «víctima de un chantaje de una persona interpuesta por Torró» que quería que le dieran la alcaldía a cambio de no hacer pública una documentación aunque le dijo que «no tenían nada que ocultar», y aseguró que hubo otro chantaje. Morera añadió que dirá quién le chantajeó «donde lo tenga que decir» y al ser preguntado por qué no lo denunció, justificó que fue porque no lo había grabado.

«He informado que fui víctima de esa situación, tengo información y la pondré en conocimiento de quien corresponde», afirmó, a la par que aseguró que «si lo hubiera grabado» lo habría puesto «en conocimiento de la justicia».

«Como eso se ha enmarcado en un contexto, y como había más testigos, puedo decir que todo esto nace de este delito», añadió. Pero venga de donde venga la denuncia, insistió en la «transparencia total, contundencia contra la corrupción y poca sospecha», reconociendo estar «muy tranquilo» por su gestión pública al frente del Bloc. Explicó, además, que su partido contrató con la empresa de comunicación Crespo Gomar por unos 200.000 euros, que se le pagó con dinero propio, ya que se rehipotecó la sede de San Jacinto. «No hemos recibido ni un euro de ninguna empresa en ningún momento y menos desde que fui secretario general del Bloc. Tenemos relación comercial con esta empresa, que se pagó con recursos propios del Bloc», manifestó.

COMISIÓN // La reunión entre Puig y Oltra, y las declaraciones de Morera, se producen después de que el Secretariado de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, el martes por la noche, decidiera crear una comisión supervisora de la campaña electoral del 2007 que estará formada por el presidente de la comisión ética del PSPV-PSOE, José María Ángel, el secretario de Organización, Jose Muñoz, y la responsable del área de Transparencia, Ana Barceló.

En el mismo contexto, hay que recordar que Oltra negó que su coalición esté relacionada con la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña electoral del año 2007.