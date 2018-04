Punto y final a las bolsas de plástico gratis

Hasta hace seis años las regalaban en todos los supermercados. Todo el que entraba a hacer la compra no reparaba en el número de bolsas de plástico que se llevaba a su casa. Para algo en la línea de caja te daban cuantas bolsas pedías. ¡Y muchos no se cortaban un pelo! Si lo que habían comprado podía meterse en un par de bolsas pedían cuatro, y si se apañaban con cuatro pedían ocho. En Castellón no había vivienda que no dedicara un espacio al almacenamiento de unas bolsas a las que se le daba toda suerte de utilidades: unos las usaban para tirar la basura. Otros para envolver el bocata de la mañana o guardar los zapatos antes de meterlos en la maleta. Aquellas escenas acabaron en 2012, cuando las grandes cadenas de supermercados se pusieron de acuerdo y decidieron cobrar por lo que antes regalaban. A los supermercados se van a unir a partir de ya el resto de los comercios y lo van a hacer por imperativo legal.

Fruterías, panaderías, mercerías, tiendas de Todo a cien, establecimientos de comida preparada... en apenas unas semanas todos los comercios estarán obligados a cobrar por las bolsas de plástico en las que entreguen sus productos. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente es el encargado de desarrollar una norma que emana de una directiva europea que se aprobó en 2015 y que está previsto que entre en vigor antes del próximo mes de julio. «Se trata de un Real Decreto que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, lo que prevemos que será antes de que concluya este semestre», aseguran fuentes del Ministerio.

Pese a que la ley todavía no ha entrado en vigor, decenas de pequeños comercios de Castellón han empezado ya a cobrar por las bolsas de plástico. De hecho, en la provincia hay panaderías, carnicerías y fruterías que ya no las regalan, anticipándose a una normativa cuya aprobación está a la vuelta de la esquina. «El Decreto aún no se ha aprobado, pero es inminente, así que muchos comercios en la provincia ya cobran las bolsas y hay otros que han optado por esperar», apunta Cipriano Cortés, presidente de la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunitat Valenciana (Covaco) y también presidente de la nueva patronal Confecomerç CV. «Lo que está claro es que el plástico genera un gran problema medio ambiental y todos tenemos que tomar cartas en el asunto», sentencia.

Pero, ¿cuánto cobran los pequeños comercio por una bolsa de plástico? La ley que está a punto de ser aprobada contempla un abanico de precios de entre 2 y 30 céntimos, según el espesor, con la única salvedad de las muy ligeras, necesarias por razones de higiene o como envase de alimentos a granel. Son las únicas que van a seguir siendo gratuitas.

El comercio se prepara

Aunque muchos comerciantes de Castellón se han anticipado (algo que es completamente legal), el grueso espera a que se dé el ok definitivo a la normativa. Es el caso de las farmacias. «A día de hoy las bolsas todavía se dan gratis y empezaremos a cobrarlas cuando entre en vigor la ley», apunta Sergio Marco, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón.

En el Mercado Central de la capital prevén empezar a cobrarlas entre finales de mayo y principios de junio. «Se hará en todas las paradas por igual. Se repartirán carteles informativos con los precios que fija la ley y también estamos estudiando la posibilidad de regalar a nuestros clientes bolsas de rafia», describe el gerente, José Luis Hernández.

Donde tienen claro que no van a cobrar por las bolsas es el mercado central de Vila-real. «En lugar de hacer pagar al cliente, estamos barajando la opción de sustituir las bolsas de plástico por bolsas de papel. Hace un tiempo ya hicimos una campaña y funcionó muy bien», apunta Raquel Martí, encargada de Mercados del Ayuntamiento de Vila-real.

Cada asociación y cada recinto comercial baraja su propia fórmula y a pie de calle también hay opiniones para todos los gustos. Y aunque hay consumidores a los que no les hace ni pizca de gracia que la barra de pan en vez de 0,80 euros cueste 0,85 (coste del pan más la bolsa), el sentir general en Castellón es que hay que frenar el consumo de un producto altamente contaminante. Un ejemplo: la media de uso de una bolsa de plástico no llega a los quince minutos (lo que dura el trayecto de la tienda a casa) y, en cambio, tarda cinco décadas en desaparecer del medio ambiente. Además, apenas se reciclan el 10% lo que genera toneladas de residuos que acaban en vertederos o en el mar.

180 por persona y año

Pero, ¿cuántas bolsas se consumen al año en Castellón? ¿Cuál es el objetivo a corto y medio plazo? Los datos que maneja Medio Ambiente revelan que, de media, cada persona consume unas 180 bolsas de plástico ligeras al año. Eso da un montante de unos 104 millones de bolsas al año en la provincia. El objetivo es que a 31 de diciembre de 2019, el consumo no supere las 90 unidades por persona y a finales de 2025 se espera que la cifra sea de 40, es decir, menos de una a la semana.

Cobrar por las bolsas es solo el primer paso. Si el calendario previsto se cumple, a partir de enero del 2020 España dirá adiós definitivo a la distribución de bolsas de plástico ligeras y fragmentables y su venta estará prohibida. Solo habrá dos excepciones: las producidas con material compostable y las bolsas más gruesas, puesto que sus características permiten una mejor reutilización. H