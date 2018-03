Reclaman más medios para votar en los comicios al Colegio de Médicos

Los comicios para elegir la junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de Castellón todavía no se han convocado, pero la carrera electoral ha arrancado. El proceso promete ser tenso después de que un grupo compuesto por un centenar de facultativos haya decidido secundar la candidatura Nueva alternativa colegial, liderada por José María Breva, quien hace casi tres años dejó de ser vicesecretario del órgano colegial por las discrepancias con la gestión del actual presidente, José Antonio Herranz, quien lleva 16 años en el cargo. De momento, declina pronunciarse sobre si concurrirá a la reelección.

La candidatura alternativa ha reclamado la convocatoria oficial de los comicios, que deben celebrarse antes del 5 de junio, cuando se cumple el mandato de cuatro años estipulado por los estatutos. Con el objetivo de fomentar la participación de los cerca de 2.500 colegiados, el equipo liderado por Breva ha reclamado por escrito que haya mesas de votación en el Hospital de la Plana de Vila-real y el Comarcal de Vinaròs, ya que hasta ahora solo se puede emitir el sufragio en la sede del colegio, situada en el centro de la ciudad de Castellón.

aplazamiento // Ante este requerimiento, Nueva alternativa colegial critica que no haya sido tomada en cuenta por la junta, de momento, aunque Herranz asegura que esta decisión se tomará cuando las elecciones se convoquen de forma oficial.

Otra de las críticas al proceso es el hecho de que no se haya completado el proyecto de plataforma digital para que los colegiados puedan votar de forma telemática. Y es que la posibilidad de poder emitir el sufragio vía on line está recogida en los estatutos. Además, la candidatura de Breva anuncia que solicitará que el voto por correo sea custodiado por un notario y no permanezca depositado en el colegio. Sostienen que la actual junta quiere «limitar la participación democrática en las votaciones», detallan.

programa // Nueva alternativa colegial se prepara para una dura campaña, aunque reconocen que ellos ya están en inmersos en ella, pese a que los comicios todavía no se han convocado de manera formal, como sí ha sucedido en Alicante y Valencia. El objetivo es llevar el programa a los cuatro hospitales públicos de la provincia y a los centros de salud, a través de carteles y dípticos. Además, se empleará el WhatsApp para informar al respecto.