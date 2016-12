Reordenarán el entorno del Provincial con la supermanzana en Maestría

Menos “supermanzanas” y más aplicar de verdad el PMUS, que en teoría se finalizó de implantar el año 2015. El PMUS de Castellón preveía la implantación de amplias “Zonas 30” que se han convertido en una desordenada siembra de señales de velocidad máxima a 30 km/h y de ¿ciclocalles? en nuestra ciudad. La legislación de tráfico española no contempla ciclocalle alguna, en cambio si define, con precisión, que es una zona 30. Dicha definición permite, en función de si se señalizan pasos de peatones o no, regular la prioridad de paso que los peatones, y no los ciclistas, gozan en las vías de la zona. En las zonas 30, que no son calles residenciales ni zonas peatonales, el peatón tiene prioridad de paso pero continua obligado a cumplir el resto de normas: circular por la zona peatonal (acera), no circular por la calzada, asegurarse de que puede cruzar la calzada con seguridad antes de hacerlo y cruzarla obligatoriamente por los pasos peatonales si los hay.