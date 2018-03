Reyes Martí hace historia en las Fallas

La pirotécnica de Burriana Reyes Martí se ha convertido en la primera mujer que efectúa el disparo que cierra el ciclo de las Fallas de València. La capital del Turia ha entonado este lunes un apoteósico compás final de Fallas en la última mascletà de 2018, que ha cautivado a golpe de kilos de pólvora y decibelios de estruendo de la mano de la pirotécnica Reyes Martí.

La propietaria de la pirotécnica Martí, de Burriana, ha confesado que la experiencia de disparar el día de San José es "muy bonita" pero la responsabilidad "pesa", sobre todo, porque este año ha habido un "muy buen nivel" de mascletaes y no quería defraudar.

Ha reconocido que no quería bajar el nivel de los días precedentes y ha explicado que para ello han querido "sorprender" y hacer "algo diferente", con 250 kilos de material reglamentado, un tercio del cual se ha concentrado en el largo y estruendoso final.

Martí ha explicado que, con su marido disparando en otro sitio de València, ha querido estar "sola" durante el disparo aéreo y ha asegurado que ha "disfrutado mucho", sin imprevistos, a pesar del ambiente sombrío por las nubes y el viento que amenazaban el lanzamiento.

Para la primera mujer que dispara en el último día de Fallas, el principio de su mascletà ha sido "muy bonito", con la intención de "sorprender con un pam, pam, pam diferente".

"Creo que hemos hecho una mascletà del día de San José buena. A unos les gustará más y a otros menos pero yo estoy muy satisfecha de mi espectáculo", ha aseverado.

La pirotécnica, que anoche disparó la Nit del Foc, y este lunes se encargará también del espectáculo de fuegos artificiales de la Cremà de la Falla municipal, ha adelantado que será una cremà "como es la falla, diferente, con mucho colorido".

El espectáculo pirotécnico estará dividido en tres fases, una previa, una de encendido de la falla "muy artística" y una tercera en la plaza.

Martí ha recibido la ovación del público en la calle tras el disparo y desde el balcón, donde ha recibido la felicitación, entre otros, de las Falleras Mayores, el president de la Generalitat, Ximo Puig, y del alcalde, Joan Ribó, que ha valorado que ha sido un disparo "de categoría", "adecuado" para un día de San José.

A Ribó le ha parecido "estupenda", además de resaltar que ha tenido "una potencia impresionante el final" y ha valorado que Reyes Martí haya abanderado el hecho de que "que hayan salido otras dos mujeres más -que disparen- en los diecinueve días de mascletaes".

Para el alcalde, que haya disparado el último y emblemático día una mujer es "la consolidación de un Día de la Mujer con mucha fuerza" y ha felicitado al sector pirotécnico porque "está avanzando en el equilibrio de sexos más que otros".

En el balcón han presenciado hoy la mascletà los alcaldes de A Coruña, Xulio Ferreiro, y de Palma, Antoni Noguera, así como el Teniente General Francisco José Gan Pampols, y el actor Pepón Nieto, que ha confesado que ya había visto mascletaes y le "gustan mucho" las Fallas, aunque siendo de Málaga, le "deberían gustar más las Ferias".

"Cuando uno va de gira siempre coincide con fiestas, pero lo que tiene Valéncia con los monumentos, el arte, la creatividad, la pólvora, lo bien que se come, los fuegos artificiales, las calles iluminadas la hacen una maravilla de fiesta y no me extraña nada que sean Patrimonio de la Humanidad", ha comentado el actor.

Durante la mascletà de hoy, Cruz Roja ha atendido a veintinueve personas, diecisiete de ellas por lipotimias y dos han tenido que ser evacuadas a un centro hospitalario, uno de ellos por un posible infarto.