Rivera carga en Castellón contra el nacionalismo y alienta a frenarlo

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, defendió ayer desde Castellón la necesidad de frenar el sectarismo nacionalista,con referencias constantes a Compromís, tras alertar de que «todavía» le da «envidia» una sociedad que es ejemplo de «querer a su comunidad y a su país», en referencia al riesgo de que se reproduzca en este territorio un proceso como el catalán.

«Tenemos y tenéis aquellos que se disfrazan de esa sopa de letras de partidos que se llama Compromís para ocultar el nacionalismo», a quienes, aseguró, se les ha visto «en manifestaciones a favor de la independencia de Cataluña, con banderas separatistas, defender la imposición lingüística frente la convivencia lingüística y se les está cayendo la careta». En una visita a la capital de la Plana que no es casual, sino que forma parte de una gira por todas las provincias españolas con las que rentabilizar el avance que las encuestas dan a Cs tras su victoria en Cataluña, pidió, además, apoyo para «limpiar» de corrupción las instituciones porque, dijo, «la Comunitat no merece ser noticia por Camps implicado en la caja B», en relación a la noticia conocida ayer de que el juez del caso Bárcenas sumará a la causa las acusaciones de Ricardo Costa contra el expresident popular por la presunta financiación ilegal del PP valenciano.

INFRAESTRUCTURA CLAVE

El líder de Ciudadanos destacó además la importancia del corredor mediterráneo para Castellón, una infraestructura cuya activación arrogó para su formación, al afirmar que el Partido Popular destinó 1.000 millones al proyecto «porque Ciudadanos se lo exigió».

Rivera, quien estuvo arropado por cerca de mil militantes y afiliados en un abarrotado salón del Hotel Luz de la capital, abrió su primer acto de partido en esta provincia vaticinando que Cs logrará más votos en las elecciones del 2019. «Vamos a ser más en Castellón y en la Comunitat», aseguró el líder de Ciudadanos, porque su momento ha llegado y están preparados para gobernar.

Resaltó que «Castellón es una de las provincias en las que más crece» su partido, para añadir: «En Cs estamos convencidos de que en el 2019 gobernaremos la Comunitat Valenciana y obtendremos muchas alcaldías».

Tras las intervenciones del portavoz local, Vicente Vidal; la portavoz en Les Corts, Mari Carmen Sánchez y el secretario de Comunicación de la formación naranja, Toni Cantó, Albert Rivera, recordó en relación con el nacionalismo y la vitoria de Cs en Cataluña que han ganado en las urnas porque no tienen «complejos» y no piden «perdón por ser españoles». En una intervención intensa en la que sufrió constantes interrupciones de ovaciones y aplausos de sus seguidores, el líder naranja criticó al president socialista Ximo Puig por no haber «dicho nada» sobre el cupo vasco. «No puedes estar llorando por las esquinas porque no tienes financiación y entregarle el dinero a una comunidad rica», aseguró Albert Rivera, quien cargó también contra Mariano Rajoy, al que culpó de decir que «todo va bien» porque «no piensa en el futuro» en relación las pensiones.

En este sentido, afirmó que hay que «dejar de regatear el euro a los pensionistas, que son lo héroes de esta crisis», para buscar soluciones que garanticen unas prestaciones «dignas» hoy, pero también las del largo plazo.

PROYECTO DE PAÍS

El líder de Ciudadanos cerró su intervención con más referencias a los nacionalismos, al hablar de defender su proyecto «para Castellón y la Comunitat Valenciana, pero también para España», frente al riesgo de un «contagio político de una ideología supremacista que pretende decir que unos son de primera y otros de segunda» y que, «si llega aquí la Comunitat Valenciana y Baleares y siguen gobernando de la mano de los socialistas, puede ser un problema dentro de una década, ocho años o cuatro años». No faltó tampoco la referencia a futura televisión pública valenciana y se preguntó se se va a pasar «del Canal 9 del PP al Canal 9 nacionalista», para anunciar que Ciudadanos estará «vigilante» para evitarlo.