Sanidad descarta las fumigaciones aéreas generalizadas en Castellón

El asunto de los mosquitos está poniendo de manifiesto que hay periodistas y políticos, que tienen serias dificultades de lectura y mucha afición a “enfangar”. Las RESTRICCIONES al uso de “fumigaciones” LAS IMPONE EL MINISTERIO DE SANIDAD a través de las “Resoluciones de autorización e inscripción en el registro de biocidas”, que están escritas en castellano cervantino y disponibles para su consulta en la página web del Ministerio citado. En dichas resoluciones no se deja margen alguno de maniobra a las Comunidades Autónomas, QUE QUEDAN OBLIGADAS A CUMPLIRLAS Y A HACERLAS CUMPLIR. Pues bien, en dichas autorizaciones se indica, según producto, que la aplicación aérea con aeronave sólo está permitida en: “USO EXTERIOR EN AMBIENTES ACUÁTICOS CUYA SUPERFICIE SUPERE 0,5 HECTÁREAS (5.000 m²) Y DONDE EL ACCESO POR OTROS MEDIOS NO SEA POSIBLE” o “CUANDO NO SEA POSIBLE LA APLICACIÓN TERRESTRE Y SOLO CUANDO LAS SUPERFICIES TRATADAS TENGAN MÁS DE 0,5 HA (5.000 m²)”. Más claro imposible......¡ Y cuidado!, no sea que acabemos equivocando el voto.......