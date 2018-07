El Servef debe a pueblos de Castellón ayudas para el empleo seis meses después

Pequeños municipios del interior de Castellón denuncian que el Servicio de Empleo y Formación de la Generalitat, el Servef que dirige Enric Nomdedéu, aún no ha abonado ayudas que se comprometió a pagar en el pasado mes de enero. Se trata del anticipo del 30% de las nóminas del plan de empleo autonómico para parados en municipios de menos de mil habitantes, orientado a la creación de brigadas para la limpieza de montes y prevención de incendios dentro de la estrategia Avant de lucha contra la creciente y grave despoblación.

Un total de 72 pueblos entró en el programa con la contratación de 430 desempleados que comenzaron a trabajar en enero de este año, con el compromiso del Servef de pagar un tercio del dinero al inicio de la actividad para ayudar a los ayuntamientos, sobre todo los de menor tamaño, a afrontar el pago de los sueldos que, en su conjunto, rondan los 40.000 euros por cada cuadrilla de cuatro personas, mientras que el resto se abonaría al finalizar el plan, lo que ocurrirá el próximo 10 de julio, en aquellos casos en los que no se ha cerrado el programa en los últimos días.

El alcalde de Cinctorres y presidente de la Mancomunitat de Els Ports, Antoni Ripollés, dice que los municipios se sienten «decepcionados» porque la situación no es la que desearían y les hubiera «gustado cobrar el 30% al comenzar el programa», indica.

Ripollés hace un llamamiento al Servef para que «se subsane cuanto antes el problema y los ayuntamientos puedan disponer del dinero» que han «adelantado para pagar nóminas», concreta.

Por su parte, el primer edil de Fuentes de Ayodar, Jordi Lucena, llama la atención sobre el hecho de que «hay pueblos que tienen 60.000 euros de presupuesto y se encuentran con que, si tienen una brigada de cuatro personas, han tenido que adelantar en total unos 40.000 euros de los sueldos de seis meses». Añade que se han «quejado ante la dirección territorial del Servef, pero la única respuesta ha sido que están trabajando para resolverlo».

RETRASO DE HASTA SIETE MESEES

El alcalde de Llucena alerta igualmente de «retrasos de hasta siete meses en el pago de ayudas que están certificadas también desde enero» y pide que «se aclare cuáles van a ser los plazos para el segundo plan que está anunciado, porque a lo mejor hay pueblos que deciden no sumarse sin se va a pagar tan tarde el dinero».

En una línea similar se pronuncia su homólogo en Ludiente, Marcos Ibáñez, quien además apunta que el modelo no es útil para las poblaciones de menor tamaño del interior. En sentido contrario se manifiesta, sin embargo, la alcaldesa de Vistabella, Belén Bachero, quien asegura que está «encantada con este programa, porque, además, de los desempleados contratados, hay un responsable que aporta la Generalitat para tutelar las brigadas, además, de los vehículos». Bachero añade que en su municipio lo saneado de las cuentas hace que no suponga un problema esperar estos meses para el cobro.

LA RESPUESTA

La Generalitat «intenta pagar cuanto antes»

Desde el Servicio de Empleo y Formación (Servef) de la Generalitat valenciana, aseguran que se está trabajando para intentar pagar cuanto antes a todos los ayuntamientos las subvenciones comprometidas para el pago de la contratación a desempleados en brigadas de limpieza forestal. Las mismas fuentes indican que el Servef ha puesto en marcha «muchos programas de ayudas», en comparación con las que se prestaban con anterioridad, como es el caso de las del Avalem Joves y su versión Plus, y que lo han hecho con los mismos recursos, lo que puede restar agilidad en algún momento a procedimientos administrativos que no son sencillos y llevan su tiempo. Además, indican que existen pagos que no pueden realizarse, «técnicamente», hasta que no se abre el presupuesto autonómico y hay remanentes.

En esta ocasión, los abonos a los que afecta el retraso se corresponden con las ayudas anunciadas por el president del Consell, Ximo Puig, en diciembre del 2017 para que los municipios contraten personal con el que prevenir incendios, dotado en el conjunto de la Comunitat con 4,5 millones de euros e integrado en la nueva estrategia Avant que pretende fijar la población en las comarcas del interior.