Los socialistas castellonenses lideran la renovación en el PSPV

Un día después de la clausura del XIII Congreso del PSPV en Elx, con el cierre de las listas que formarán la nueva estructura orgánica del partido hasta el 2021, los socialistas castellonenses hicieron ayer una valoración muy positiva por lo que ha supuesto la incorporación de voces nuevas de jóvenes procedentes de todas las comarcas, tal como explicó el secretario provincial y miembro del nuevo área creada para preparar las estrategias de futuro de la formación, Francesc Colomer.

Las listas definitivas han elevado la presencia de nuevos representantes castellonenses presentes en los seis órganos aprobados en el cónclave socialista que refrendó el liderazgo del secretario general Ximo Puig. El dirigente morellano calificó ayer de «éxito memorable» el apoyo logrado a su propuesta para la comisión ejecutiva nacional que, según él, establece «un criterio de cohesión alta» y que supone «un nivel bastante más óptimo» que el que se logró para la formación del congreso federal del PSOE.

AUTONOMÍA DEL CONSELL

Puig señaló que, después de partir de una «situación de disparidad de criterios», se pasó de un 60% de apoyos en las primarias a alcanzar ahora un respaldo de casi un 74%. Al ser preguntado por el resto de congresos celebrados en otras federaciones como la andaluza, el líder del PSPV, manifestó que su lealtad «es a los valencianos y mi partido no me va a exigir nunca que no sea leal con los ciudadanos». En este punto, recordó que la «Generalitat se gobierna desde la Generalitat», no desde Compromís o el PSPV, que se limitan a apoyar al Consell, pero las decisiones las toma siempre el gobierno valenciano.

En cuanto al papel de los delegados castellonenses en el congreso, Colomer --que ha entrado a formar parte de la ejecutiva socialista y del grupo más cercano al secretario general-- señala que «ha sido fundamental, tanto en la participación de las ponencias, los debates, en las ideas y en las propuestas» que deben marcar el futuro del partido. El también máximo responsable de la Agencia Valenciana de Turismo considera que lo importante de este congreso es que ha permitido incorporar nuevas caras que conseguirán «elaborar un proyecto que debe concebirse a imagen y semejanza de la sociedad, entre un pacto de las generaciones donde lo nuevo vaya abriéndose camino», explica Colomer.