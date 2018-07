Las solicitudes de FP superan en más de 800 a las plazas ofertadas

Buenos días, Quería comentar sobre esta noticia ¿porque no se publica también que no se han ampliado las plazas suficientes para que todos los alumnos inscritos para estudiar FP puedan estudiar?. Como ha pasado por ejemplo en el IES BENIGASLO de la Vall de Uxo, que muchos alumnos y uno de ellos mi hijo, que se habían inscrito para realizar FP de Microinformática y Xarxes no han sido admitidos aun siendo alumnos de dicho instituto. Esto es una injusticia ya que se han quedado sin saber que estudiar o se ven obligados a estudiar algo que ellos no les gusta. Por lo que pienso que la Consellería de Educación debería tomar medidas sobre todo esto. Un saludo. Amparo Ruiz.