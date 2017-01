Solo 24 alumnos de la UJI tendrán beca de no abandono

(12/01/2017) La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha resuelto conceder un total de 175 becas de no abandono para el alumnado de las universidades públicas valencianas a quien le queda un máximo de 24 créditos para finalizar sus estudios universitarios.

La conselleria destinará a estas becas del curso académico 2016-2017 un total de 120.906 euros, con los que se pretende contribuir que el alumnado con dificultades económicas pueda finalizar sus estudios a partir de la tercera matrícula y sucesivas. Del importe total destinado, 74.407 euros corresponde a compensación de tasas de terceras matrículas y 46.499 euros a tasas de cuartas matrículas.

En concreto, de los 175 beneficiarios de las becas, 73 realizan sus estudios en la Universitat Politècnica de València, 35 en la Universitat d'Alacant, 32 en la Universitat de València, 24 en la Universitat Jaume I, y 11 en la Universidad Miguel Hernández. El importe que concede la Conselleria a estas universidades en concepto de compensación de tasas del alumnado beneficiario de las becas se distribuye de la siguiente manera: 47.420 euros para la Universitat Politècnica de València, 38.057 euros para la Universitat de València, 26.211 euros para la Universitat d'Alacant, 7.621 euros para la Universidad Miguel Hernández, y 1.595 euros para la Universitat Jaume I.

Hay que destacar que este es el segundo año que la Conselleria de Educación concede este tipo de ayudas, y que se ha duplicado la cuantía adscrita pasando de los 61.608 euros concedidos en el curso 2015-2016 a los 120.906 euros del curso 2016-2017. Eso también ha supuesto incrementar en un 62% el número de beneficiarios, pasando de los 108 del año pasado a los 175 alumnos becados este año.

Hay que recordar que la exención de las tasas se consigue únicamente con las asignaturas o créditos que se haya matriculado la persona solicitándola en el curso 2016-2017 en una única titulación y especialidad. Como principal novedad para esta convocatoria, se ha ampliado el número máximo de créditos a cubrir en tercera o sucesivas matrículas, pasando de 18 a 24 créditos. Por otro lado, no forman parte de la beca de matrícula, aquellos créditos que excedan del mínimo necesario para obtener la titulación de la que se trate, ni precios especiales que se meritan como consecuencia de convalidaciones, reconocimiento o adaptaciones de estudios, asignaturas o créditos.

Igualdad de oportunidades

Hay que destacar que la conselleria ha destinado un total de 20.922.830 euros a la totalidad de becas convocadas en 2016 -becas de estudios universitarios, las de excelencia académica, las complementarias del Ministerio de Educación, las becas Erasmus, las de transporte, las de no abandono y becas salario unidas a la renta- casi un 24% más de fondos que el ejercicio anterior, donde se destinaron 16,9 millones de euros.

Con este programa de ayudas, el Consell tiene el objetivo de que ningún alumno se quede sin acceder a las universidades públicas valencianas por razones económicas. Por ello, el programa de becas de la Generalitat tiene un marcado carácter social, ya que potencia la igualdad de oportunidades para cursar estudios universitarios, y los criterios se han establecido pensando en aquellas familias con rentas más bajas y aquellas personas que o están sin trabajo o deben compatibilizar trabajo y estudios universitarios para hacer frente al coste de la matrícula.