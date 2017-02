Solo el 3% del profesorado tiene el nivel de inglés para el plurilingüismo

Solo «el 3% del profesorado de Castellón de Infantil, Primaria y ESO tiene hoy mismo el título de inglés obligatorio» --el B2-- para llevar a cabo el proyecto de plurilingüismo que quiere aplicar el Consell. Lo dijo ayer el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, en la reunión mantenida con más de 100 directores de centro en la Escuela Oficial de Idiomas de la capital (EOI) para dar a conocer la guía y la aplicación telemática para presentar los proyectos en cada uno de los seis niveles y resolver dudas, que fueron muchas.

Tras las peticiones de padres y sindicatos de que los profesores que den clase en inglés en el nuevo programa, que se pondrá el próximo curso en Infantil e irá subiendo hasta Bachillerato en el 2023, tengan el nivel, en Educación son «conscientes» del poco conocimiento de la lengua extranjera del profesorado y por eso han dado una moratoria hasta el 2027 para que se pongan al día.

PLAN DE CHOQUE //

Según Fullana, va a haber un «plan de choque para revertir esta situación y para cambiar cómo se enseña a enseñar a los profesores y cómo se enseña a los alumnos, porque la Administración (el anterior Consell del PP implantó el multilingüismo en el 2012-- no ha ofertado lo suficiente».

El B2 se pedirá ya en el 2018 a todos los docentes que quieran o tengan que dar asignaturas no lingüísticas --como Ciencias Naturales o Educación Física, por poner dos ejemplos-- en inglés, teniendo en cuenta la flexibilidad del plan plurilingüe, que se puede ir ampliando.

«Queremos acercar la formación a los centros; sabemos que el profesorado tienen una gran predisposición, pero no medios», señaló el director general. "Y evaluar", para ver lo que se está haciendo bien, mal, o hay que mejorar. "Lo importante -según Fullana-, es que no partimos de cero y que ya hay centros que llevan 30 años con este modelo, que en Castellón son mayoría". Educación planteó una tabla de equivalencias en la que los colegios que tiene una línea en valenciano --ocho de cada 10 en la provincia-- entran en el Avanzado 1 y 2. "Dependerá de los consejos escolares, que deberán dar el OK con dos tercios de los votos", explicó.

CATALOGAR LAS PLAZAS, VITAL //

Esta fue una de las principales demandas de los docentes, que pidieron que «se cataloguen las plazas en inglés para poder planificar las plantillas y que se materialice de verdad la formación, facilitándola», según la presidenta de la Asociación de Directores de Primaria de Castellón, Eva Aparici. "Es importante estabilizar las plantillas de cada centro, porque si no, será complicado poner el plan plurilingüe en marcha en condiciones".

El director general, además, aseguró que «habrá un acompañamiento extra para que las zonas castellanohablantes avancen en el plan». Y, por ello, se ha creado una asesoría del plurilingüismo para todos los centros, que deberán presentar su plan hasta el 15 de marzo, para su posterior revisión y visto bueno cara a la admisión. //