Suspenden in extremis un concierto de la banda de Castellón por la baja del director

El concierto que tenía que desarrollarse el lunes por la tarde en el Auditori i Palau de Congresos en honor a la Virgen de Lledó finalmente no pudo celebrarse debido a la incomparecencia del director de la banda de música de Castellón, por encontrarse de baja. Una situación que ha generado malestar debido a la premura de tiempo con la que fue notificada dicha situación, apenas unos minutos antes de su inicio.

Así lo explicó el presidente de la Cofradía del Lledó a Mediterráneo, Ramón Vilarroig, quien indicó que «el concierto estaba convocado a las 19.30 horas. Estaba ya toda la gente en el Auditori esperando a que diera comienzo el acto y a las 19.24 me llaman desde el Auditori para comunicarme que el director de la banda está de baja y no va a venir», señala.

Rápidamente, Vilarroig se puso en contacto con los músicos para ver si había alguna manera de que pudiera celebrarse. Sin embargo, indicó, estos le transmitieron que, sin el director, no se podía tocar el programa.

400 PERSONAS AFECTADAS //

Vilarroig lamentó que no fuera comunicado con antelación este hecho, ya que el Auditorio se encontraba prácticamente lleno, con más de 400 personas se encontraban esperando el inicio del concierto. Incluso gente que había acudido en silla de ruedas, haciendo un esfuerzo por desplazarse a presenciar el evento.

UN FEO MUY GRANDE // Considera que esto ha sido «un feo muy grande y que no es forma de actuar. Si estas cosas se sabían con antelación se nos podía haber avisado para que hubiéramos podido hacer algo al respecto. En seis minutos no hay mucho margen de maniobra».

RELACIÓN TENSA CON EL AYUNTAMIENTO //

La noticia de la baja de José Vicente Ramón, el director en funciones de la banda de música de Castellón, llega poco después de que se haya conocido que ha presentado querellas contra la edila de Cultura, Verònica Ruiz, y el concejal de Recursos Humanos, Antonio Lorenzo, «por acoso y prevaricación», respectivamente, y un contencioso-administrativo contra el proceso para cubrir la plaza que ocupa desde 2012 en comisión de servicios y a la que anunció que no se presentará al considerar las nuevas bases del bipartito «ilegales y una burla hacia mi persona, al negarme la experiencia de seis años como director.

LA VERSIÓN DEL CONSISTORIO //

En este sentido, fuentes municipales informaron a Mediterráneo que tuvieron conocimiento de la inasistencia del director por los representantes de la cofradía y que al cierre del horario laboral del Ayuntamiento no se había entregado la baja en recursos humanos.