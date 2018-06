La televisión valenciana ya está À Punt

La nueva televisión autonómica valenciana ya está À Punt. A las 14.30 horas de hoy, el primer informativo de la nueva era arrancará como À Punt Notícies, en la misma franja horaria de siempre y seguido por un magacín que conducirá otra de las caras clásicas de la pequeña pantalla autonómica: Carolina Ferré. Se pone fin a casi cuatro años desde que el 29 de noviembre del 2013 se apagara una Canal 9, una Radio Televisión Valenciana (RTVV) con 24 años de historia que fue acumulando muchos errores --que À Punt no debería repetir-- desde la elección de cargos ejecutivos, la gestión del personal, con una plantilla sobredimensionada, la cuestión lingüística, con las famosas 543 palabras prohibidas por catalanistas y la no reciprocidad con TV-3; además de la caída en el sensacionalismo y la puja por los derechos de fútbol, F-1 o la visita del Papa, por ejemplo... Sin olvidar el alto intervencionismo político, criticado tanto por los de dentro como los de fueram y la financiación, el endeudamiento, y la privatización.

Pese a todo, y lo principal, ofertaba una programación en lengua propia, territorializada y vertebradora. La nueva À Punt, que dirige la periodista Empar Marco, arranca con una parrilla plural --así se espera que sea--, de proximidad, pegada al territorio, con informativos, entretenimiento, debate, deportes y cultura, con caras conocidas y otras por conocer, y con una audiencia potencial con «ganas» de ver televisión en valencià, de calidad.

1.655 días desde el apagón de la televisión pública

La Comunitat cierra hoy un paréntesis de 1.655 días, o 236 semanas, o cuatro años y medio sin televisión pública, con el inicio de las emisiones televisivas definitivas, tras el inicio de las pruebas, el pasado 25 de abril, que le permitirán dejar de ser la única comunidad con lengua propia sin televisión autonómica.

A las 12.19 horas de un Black Friday, el 29 de noviembre del 2013 se fundió a negro RTVV tras 24 años, y a las 14.30 horas del 10 de junio de este 2018, al cumplirse 70 años de las primeras emisiones televisivas en España, los valencianos estrenarán À Punt, que toma el relevo a Canal 9, inaugurado en septiembre de 1989. Informativos de producción propia, junto con series, concursos y programas elaborados por productoras externas --con la emisión de los eventos taurinos vetada, de momento-- componen una parrilla que comienza al cien por cien, y que se suma a una radio autonómica y una plataforma web en marcha desde finales del 2017.

Una nueva ley y la búsqueda del consenso parlamentario

Hasta llegar a este punto, han transcurrido 54 meses en los que ha habido que crear una nueva legislación autonómica, con novedades como la elección de la directora general mediante concurso público; buscar consensos parlamentarios, ya que todo el proceso normativo se ha residenciado en Les Corts; y afrontar recursos judiciales. Un proceso que ha sido más largo del esperado y que queda lejos del anuncio que hizo el actual Consell al inicio de la legislatura de que el 9 de octubre del 2015 podría haber una recuperación simbólica de la señal que apagó el Ejecutivo del PP, con material de archivo y a través del canal institucional, pero a lo que se opuso Podem, socio parlamentario del Govern del Botànic.

La oposición, el PP y Cs, ya han dicho que estarán «vigilantes para que sea sostenible, plural y despolitizada» la «nueva tele pública de Puig y Oltra», como la definen, tras «todas las dudas que se han sembrado en el proceso de reapertura», como dicen numerosas voces en ambos partidos.

ERE ratificado por el Supremo y muchos ‘ex’ en la nueva TV

En el ámbito judicial, en este tiempo la Audiencia Nacional ha avalado, y así lo ha ratificado el Tribunal Supremo, el expediente de regulación de empleo que extinguió los contratos de los 1.600 trabajadores de RTVV, mientras que se han ido resolviendo litigios de productoras con la antigua RTVV. Uno de los motivos que ha retrasado la puesta en marcha ha sido la configuración de las bolsas de trabajo temporales, donde tres cuartas partes son extrabajadores de RTVV debido a que en la ley se estableció como mérito haber superado un proceso selectivo allí, algo que se ha limitado para las oposiciones definitivas, que se harán en un máximo de tres años.

No obstante, los conflictos judiciales están lejos de finalizar. El último informe, de 27 de abril, remitido a la Secretaría Autonómica de Comunicación que ocupa José Mª Vidal, certificó que se siguen recibiendo demandas de extrabajadores. Son 351 los procesos abiertos, en diferentes fases procesales, y repartidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y el Supremo, muchos de ellos retirados tras la sentencia favorable al ERE del TS. Las indemnizaciones reclamadas sumarían 2,6 millones.

55 millones de presupuesto y caras conocidas y nuevas

La cadena autonómica cuenta con un presupuesto anual de 55 millones de euros y una plantilla formada actualmente por 350 personas --24 puestos en la sede de Castellón, donde se presentaron más de 2.000 profesionales--, con la perspectiva de llegar al medio millar de forma paulatina y en función de las necesidades y volviendo al antiguo centro de producción y programas de RTVV en Burjassot.

«Àpunt, no es una tele o una radio, es un referente»

À Punt se presentó el viernes en sociedad en València, para demostrar que está técnicamente preparada para convertirse en un «referente comunicativo» del panorama mediático. «À Punt no es una tele o una radio, es un medio audiovisual que presta un servicio público», defendió el presidente del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano.

Abren Alemany, Camarena, Ferré... y el ministro Huerta

Así será el primer día de la nueva À Punt. A las 14.30 horas comenzará la programación oficial con À Punt Notícies, al que seguirá el magacín que conducirá Carolina Ferre. Por la tarde, le tocará el turno a los Assumptes interns de Pere Aznar, con un capítulo especial para empezar, sobre Com som el valencians, en el que destaca la presencia del ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta. Eugeni Alemany volverá a Trau la llengua, con toque castellonense made in Alcalà; y tiene espacio propio el chef Ricard Camarena, que andará en la cocina de Quique Dacosta. La jornada cerrará con el Five days to dance, de los vila-realenses José Andreu y Rafa Molés.