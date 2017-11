Las terrazas de la Muralla Liberal y Tetuán rozan el nivel de ruido ZAS

Las plazas de la Muralla Liberal y Tetuán, que cuentan con un gran número de terrazas de bares y cafeterías, están «al límite de convertirse» en zonas acústicamente saturadas (ZAS). Lo afirma el concejal de Urbanismo de Castellón, Rafa Simó, quien señala que las mediciones que se realizaron así lo señalan, «y se hicieron en verano, no en pleno apogeo» de ambos espacios de ocio, remarca.

Es por ello que el Ayuntamiento se ha visto forzado a actuar para reducir el nivel de ruido «y que no se conviertan en ZAS». Y es que, en ese caso, las medidas a adoptar serían «mucho más duras», recuerda. Así sucede, por ejemplo, en la calle Lagasca, donde la reducción de horarios que se aplicó en su día «es mayor, hay más presencia policial...».

A pesar de estas afirmaciones, Simó supone que los hosteleros de ambas plazas «presentarán bastantes alegaciones» a ambos PAZ (plan acústico zonal, paso inmediatamente anterior a la ZAS) que acaban de salir a exposición pública durante un mes y que también prevén recortes en los horarios, cantidad de mesas, etc. No en vano, el edil se ha reunido ya con dos hosteleros de la plaza de la Muralla Liberal. Ambos «se han mostrado preocupados porque ven que se les puede reducir el negocio, pero también que si no se actúa se agravará el problema», asegura.

El concejal de Urbanismo se muestra partidario de reunirse con todo aquel --«hostelero, vecino o cualquier ciudadano»-- que quiera abordar el asunto. Y es que «aquí no se niega el diálogo, lo que se quiere es normalizar el ruido», manifiesta Simó.

Con todo ello, una vez se resuelvan las alegaciones, en el Ayuntamiento prevén que en «enero o febrero» puedan aprobar definitivamente ambos PAZ.