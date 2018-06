El transporte exige una AP-7 gratis para evitar muertes de camioneros

¿La autovía CV-10 colapsada? ¡Virgen Santa! Que la CV-10 soporte un tráfico elevado es lo normal y deseable, que para eso se construyeron las autovías, que no olvidemos son vías de ALTA CAPACIDAD. En otros países, donde las autopistas en general soportan intensidades de tráfico mucho más elevadas que la CV-10 y cuando hay obras, que las hay y casi siempre en verano, se producen retenciones kilométricas, para evitar las situaciones de riesgo se prohíbe el adelantamiento de camiones durante los periodos de mayor intensidad de circulación y las obras se señalizan y se advierte de las retenciones y desvíos posibles con antelación suficiente. Convendría recordar a quien corresponda que no es lo mismo señalizar una obra, que colocar señales de obra. ¿De qué sirve una señal colocada con desgana y que prácticamente no se ve? ¿De qué sirve una baliza luminosa luciendo con intensidad nocturna en pleno día y que prácticamente no se ve? ¿Tan difícil es saber utilizar y colocar correctamente la señal de advertencia de peligro por congestión, equipada con luces reglamentarias intermitentes en los vértices y con el correspondiente panel complementario? ¿Tan difícil?