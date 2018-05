El transporte pide la AP-7 gratis por los accidentes en la N-340 y CV-10

El último percance mortal ocurrido en la N-340 al verse seis camiones implicados en un accidente en Vinaròs vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en las carreteras. Al respecto, el secretario de la Asociación Castellonense para el Transporte de Mercancías, Javier Zaldívar, reivindica la gratuidad de la AP-7 para los chóferes profesionales, ya que, según señala, aliviaría el tráfico en la CV-10 y la nacional 340, vías que principalmente toman los camioneros.

El número de accidentes mortales se ha incrementado en las carreteras de la provincia en lo que va de año. Suman nueve hasta el 16 de mayo, frente a los cinco del año pasado por las mismas fechas. En total, se han producido 202 siniestros con víctimas en la red viaria provincial en este 2018, 28 más que el mismo periodo del 2017, según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico. En menos de una semana ha habido tres fallecidos.

La primera defunción del año se producía el 5 de enero en la CV-11. Un camionero de la Pobla de Vallbona (Valencia), se salió de la vía en la carretera que une Traiguera con Sant Rafael del Riu.

El 24 de enero cuatro camiones y dos turismos se vieron implicados en una colisión en la nacional 340 en Alcalà de Xivert, falleciendo un conductor que viajaba en uno de los automóviles.

El 9 de marzo murió una vecina de Xert de 54 años al salirse de la CV-10 y colisionar contra un entrador en la Salzadella.

El 25 de marzo lo hacía un hombre tras volcar un tractor en Araya. El 3 de abril se producía una nueva víctima, un varón de 88 años vecino de Nules, quien viajaba en un todoterreno que recibió el impacto de un camión en la CV-10 a la altura de les Coves.

Asimismo, el 21 de abril otro motorista natural de Mezquinenza (Zaragoza) de 46 años se dejaba la vida en el asfalto tras chocar con un camión y caer por un terraplén en la CV-14 en Sorita.

El sábado 12 de mayo otro chófer de 59 años perdía la vida al volcar su tráiler en el kilómetro 25 de la A-23 en Segorbe.

Al día siguiente un guardia civil de 28 años natural de Granada murió al salirse la moto que conducía en una de las pronunciadas curvas de la carretera que une Els Ibarsos con Culla.

El último, el miércoles 16, un joven de 34 años natural de Aguilar de la Frontera (Córdoba) falleció y otros tres resultaron heridos en un accidente múltiple entre seis camiones en la N-340.

Zaldívar pide una AP-7 gratuita o bonificada, ya que la mayoría de camioneros evita el peaje porque el transporte «está jugando con márgenes muy estrechos, agravado por la subida del combustible». Ello también permitiría esquivar el embudo que se produce a la altura del aeropuerto por la inacabada CV-10,

Demanda igualmente subvenciones para renovar camiones, no tanto por la flota provincial como por el hecho de que la red viaria castellonense es un corredor por el que también pasan los transportistas de otras zonas como Andalucía y Murcia. No obstante, reconoce que el riesgo cero es difícil porque en la accidentalidad influyen muchos factores, como el mecánico o el humano, no solo el estado de las vías.

En ese sentido, el mes pasado se concentraron 250 moteros ante la Subdelegación del Gobierno para pedir renovar los guardarraíles, mejorar la red viaria provincial y rebajar el IVA de cascos, entre otras medidas.