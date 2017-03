¿Tu perro tiene fobia a los petardos?

¿Tu perro tiene miedo a los petardos? Si es así, esta charla que ha programado el Ayuntamiento de Castellón te puede interesar. La etóloga clínica veterinaria Helena Varella será la encargada de impartir esta charla este lunes, 6 de marzo, a las 19.15 en el Centro Municipal de Cultura de la calle Antonio Maura.

La Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Castellón organiza esta charla ante el “interés del tema abordado de cara a la celebración de las fiestas de la Magdalena donde los elementos pirotécnicos tienen una presencia más que notable en nuestra ciudad", tal como ha apuntado la concejala Mary Carmen Ribera.

Pero ¿por qué razón tienen nuestras mascotas miedo a los cohetes? “Perros y gatos tienen miedo hacia los ruidos fuertes porque no saben de dónde proceden además de por su sensibilidad auditiva, una situación que les causa un enorme estrés. Y en Magdalena estas situaciones se multiplican por el lanzamiento habitual de petardos”, ha explicado Helena Varella. Esta situación, ha añadido, “no sólo provoca estrés sino que también suele ir asociada a problemas de convivencia con los dueños porque de repente los animales no quiere salir a pasear, se pasan el día escondidos o, en el caso de los perros, ladran mucho”.



La charla que se impartirá este lunes explicará, de una manera práctica, cómo actuar para prevenir los problemas derivados por el miedo que sienten estas mascotas debido al ruido de los petardos. “Si tenemos cachorros podemos acostumbrarlos siguiendo unas pautas y en el caso de los adultos daremos algunos ejercicios preventivos para seguir los días previos a la Magdalena", ha añadido la etóloga. “Quienes asistan podrán saber qué hacer en casa y en la calle para ayudar a sus mascotas a afrontar ese estrés y que la Magdalena no sea un problema”. La entrada es gratuita hasta completar aforo y para ampliar información se puede enviar un correo electrónico a etovetcastellon@hotmail.com.