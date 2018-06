Turismo se queda solo en su lucha contra los pisos turísticos ilegales

El día 6 de junio, la Agència Valenciana del Turisme (AVT) anunció un ambicioso plan para luchar contra la proliferación de pisos turísticos en la Comunitat, con el que pretende implicar a los ayuntamientos y policías locales en la localización de este tipo de inmueble y, si procede, interponer una sanción. Sin embargo, a día de hoy, la participación de los municipios está siendo nula, tal y como señalan desde el departamento autonómico, que se ve privado de los recursos que son necesarios para plantar cara a este problemática que tanto han denunciado desde el sector.

Orpesa, Peñíscola, Alcalà, Vinaròs, Benicàssim, Benicarló, Castellón, Moncofa, Benassal, Torreblanca, Almenara, Morella, Burriana, Segorbe, Montanejos y Vilafamés fueron las localidades que contaron con representantes en este encuentro, desarrollado en el Centre de Turisme de València. De ellas, tal y como confirman desde la Agència, ninguna ha firmado el convenio que posibilitaría llevar a cabo el programa, pese a que en el momento de la reunión, liderada por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se mostraron todos «muy interesados».

más compromiso // La firma de este convenio implicaría, además, su aprobación en pleno para que empiece a surtir efecto, algo que no se ha producido en ninguno de los municipios. «Es necesario un compromiso mayor por parte de los ayuntamientos», manifestaron las mismas fuentes.

Esto no significa, sin embargo, que no se estén realizando inspecciones en este sentido, aunque desde luego no con los medios que son necesarios. Y es que la AVT cuenta únicamente con tres inspectores en la provincia, a los que se suman «varios agentes de la Policía Autonómica».

Asimismo, recuerdan que el problema de los pisos turísticos no se circunscribe a la época veraniega, sino a «todo el año».

Según los últimos datos proporcionados por la AVT, en Castellón hay 13.727 apartamentos legales, la mayoría de ellos dados de alta en los últimos cuatro años. En el primer cuatrimestre del 2018, los propietarios castellonenses inscribieron en el registro 1.426 inmuebles más