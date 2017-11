La UJI aparca la obligatoriedad del 'valencià' en los grados tras el veto

Suspendido, pero solo temporalmente. El Consell de Govern de la Universitat Jaume I (UJI) acordó ayer «por unanimidad» aparcar la obligatoriedad de acreditar el valencià para poder graduarse en cualquiera de sus 32 carreras tras el veto del Consell Social a la medida.

Después del rechazo frontal, el primero en 25 años a una propuesta aprobada anteriormente por el equipo directivo del campus, el rector, Vicent Climent, se comprometió a reconducir la situación y ayer, tras pasar por segunda vez por el consejo de gobierno, optó por aplazar oficialmente la medida, mientras piden un informe jurídico para ver quién tiene la última palabra para decidir sobre la imposición del valencià.

Según fuentes de la Universitat, se prevé pactar con el Consell Social a quién se encargará el informe, y todo apunta a que será «un organismo externo» a la Jaume I, para que no sea parte, y que podría ser el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat. La suspensión, como los demás temas aprobados ayer en la UJI, deben pasar ahora de nuevo por el filtro del Consell Social, en el que varios miembros consultados por Mediterráneo creen que «hay margen» para el acuerdo. En la primera votación, el requisito lingüístico contó con 14 votos en contra, entre ellos el del presidente, José Luis Breva; por cinco respaldos (cuatro del equipo rectoral y el del concejal de Educación en el Ayuntamiento de Castellón, Enric Porcar, de Compromís).

En el aire, mientras, queda la imposición de acreditar un C1 (Mitjà) de valencià al matricularse del obligatorio trabajo final de grado (TFG), junto con un B1 de inglés, en el nuevo plan de estudios de Enfermería, cuya aprobación abrió la caja de los truenos entre la UJI y su Consell Social; y en el de Ingeniería Agroalimentaria, al que el Consell de Govern dio ayer el OK. «Cuando se tome una decisión en firme se incluirá, o no, en estos y en los demás grados que se vayan cambiando», explican desde la UJI, que ya incluyó este tema en su nuevo plan de Multilingüismo en el 2016, pero aún no se había puesto en marcha en ninguna titulación.