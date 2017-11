La UJI reclama un plan plurianual que asigne fondos por objetivos

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, reivindicó ayer la necesidad de establecer un marco financiero estable para la universidad y que se incluya la posibilidad de que quienes cumplan mejor con los objetivos reciban más fondos. En una charla de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en València reclamó que se diseñe un plan plurianual de financiación, ya que llevan «varios años con la rebaja de ingresos» y el problema también viene porque no tienen «las condiciones» que les «permitan trabajar con una planificación». «Cada año el presupuesto es uno en función de la disponibilidad de la Generalitat, pero la universidad tiene poco margen a la hora de gestionar los recursos».

Asimismo, el rector también demandó que las universidades pudieran recibir más fondos en función de determinados parámetros, como la inserción profesional, el tiempo empleado en acabar la carrera, la investigación. Algo que permitiría que se pueda financiar más a quienes cumplieran mejor con los objetivos, en lugar de que todos recibieran lo mismo. Unos objetivos que se fijarían siempre de forma negociada. El rector explicó que esto podría hacerse bien a través de una ley valenciana de universidades, o bien del plan plurianual de financiación, de forma que las universidades pudieran saber con qué fondos van a poder contar a medio plazo y no solo de un año para el otro para poder hacer una planificación, «ya que hay proyectos que requieren inversión a más largo plazo y no se pueden hacer porque no hay garantías, como sucede con aspectos como ampliar el campus o implantar nuevos estudios».

Según fuentes de la UJI, en el 2011 la UJI alcanzó un presupuesto récord, con 114 millones. A partir de entonces, fue bajando hasta llegar a los 89,6 milones previstos para el año próximo.

Por su parte, el rector de la Universidad de Alicante (UA), Manuel Palomar, portavoz de los cinco rectores, demandó volver a los índices de financiación del 2009. Ayer declararon no estar satisfechos con los presupuestos de la Generalitat de 2018 que mantiene la subvención ordinaria en parámetros del año anterior.

La conferencia de la Real Sociedad Económica es un ciclo anual que reúne a los rectores de las 5 universidades y permite tomar el pulso al arranque del curso. Además, la Universitat de València tiene elecciones a primeros de año y la UJI en mayo.