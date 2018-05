La UJI vota hoy a una rectora sin rivales

La UJI vive durante este miércoles su jornada electoral para elegir al claustro y Rectorado, en la que Eva Alcón se proclamará la primera rectora de los 26 años de historia, al no tener candidaturas rivales; y en la que se podrá escoger entre dos listas claustrales, Candidatura Per l-UJI y PIA.

Los estudiantes presentan tres alternativas al Claustro, Saó, Som Universitat y Plataforma Estudiantil, y hay una por el PAS, Un PAS Endavant.

Están llamados a las urnas más de 15.000 miembros de toda la comunidad universitaria.

Este lunes ya se activó el derecho al voto electrónicamente l, ofreciendo altas cifras de participación, que auguran una mayor implicación en los comicios universitarios. Según la UJI, al claustro, votó el 57% del PDI doctor con vinculación permanente y perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, del 24% del PDI no doctor, personal contratado y ayudantes, del 43% del PAS y del 10% del estudiantado.

Al Rectorado, la participación on line ha sido del 52% del PDI doctor con vinculación permanente y perteneciente a los cuerpos docentes universitarios; 18% del PDI no doctor, personal contratado y ayudantes, personal becario y estudiantado de doctorado; 34% del PAS y 7% del estudiantado.