Urgen cubrir las plazas vacantes de médicos en el hospital de Vinaròs

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha denunciado los incumplimientos de Ximo Puig con el Hospital Comarcal de Vinaròs porque “en noviembre prometió 35 plazas de médicos y ahora, cinco meses después, nos enteramos que solo serán plazas nuevas 22 de las que solo 2 son médicos”. Así lo ha asegurado la concejal del PP en Vinaròs, Carla Miralles.

Por ello, la edil ha lamentado los cinco meses de retrasos pero “lo peor ya no es el paso del tiempo, sino las mentiras. Porque Puig prometió 35 plazas de médicos en noviembre cuando visitó el hospital y ahora rebaja a 22 los profesionales que se supone van a venir, no sabemos cuando y solo dos de ellos son médicos, el resto serán celadores, enfermeros o técnicos que también necesitamos pero que no es lo prioritario en estos momentos”.

“En el Hospital Comarcal de Vinaròs se necesitan soluciones y no los parches con los que el Consell pretende tapar sus vergüenzas frente a los recortes que estamos padeciendo los usuarios de la sanidad”, ha continuado.

Así, ha señalado que las listas de espera en el Hospital Comarcal de Vinaròs van en aumento. De hecho, el centro acumula listas de espera, además, de 6 meses en digestivo y para hacerse un TAC, 7 meses en cardiología y 10 meses en dermatología o neumología e incluso 15 meses para para hacerse una ecografía. A ello hay que sumar los recortes en ginecología que han supuesto una situación nunca vista en nuestro hospital.

“Los que venían a rescatar personas, son los primeros que han desamparado a los castellonenses”, ha apuntado Carla Miralles.

De hecho, la edil del PP ha asegurado que “PSOE y Compromís deberían preocuparse por la salud de las personas de la zona norte de la provincia de Castellón porque entre anuncios, retrasos y mentiras por parte de Puig, la situación es cada día peor y desde la Generalitat están ocultando toda esa información a la ciudadanía”.

Para Miralles, “Puig y Oltra han convertido la sanidad en el segundo problema en nuestra provincia y si no le ponen remedio de forma inmediata los que vamos a padecer su gestión negligente somos los ciudadanos”.