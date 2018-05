Usó pide el cese de Bellido por el conflicto abierto en fiestas

Nuevo capítulo en la polémica que sacude al món de la festa de Castellón. La presidenta del Patronat de Festes, Sara Usó, propondrá hoy «el cese de Juan Vicente Bellido, en todas y cada una de sus funciones como presidente del órgano de colaboración del Patronat Municipal de Festes, denominado Junta de Festes», como único punto del orden del día del Consejo Rector extraordinario de las 14.00 horas, convocado de urgencia el pasado miércoles.

Usó da este paso ante una situación que, en la propuesta que presenta hoy al Consejo, a la que ha tenido acceso Mediterráneo, califica de «insostenible». Se hace eco de las quejas --conocidas la semana pasada y registradas ayer-- «de miembros de la Junta de Festes y de los padres de las reinas de las fiestas del 2018, ante actitudes y hechos llevados a cabo por Bellido». Argumenta su planteamiento de cesar a Bellido, «en vista de que no está procediendo según las directrices otorgadas, y buscando ante todo, no causar perjuicio en la buena imagen de las fiestas de la ciudad de Castellón...y ante la necesidad de continuar trabajando por y para las fiestas y representar de la mejor manera a nuestra ciudad en los próximos acontecimientos festeros».

"FUERA DE LA LEGALIDAD" //

El presidente de la Junta de Festes, por su parte, defiende tras conocer la propuesta de Usó, que lo que hará hoy el Consejo Rector «está fuera de la legalidad», asegurando que «la asamblea es la única que me podría sustituir». «El Consejo Rector me cesará, pero no será legal», insiste Bellido, criticando las formas, ya que «ni siquiera me han dado la oportunidad de defenderme, porque no tengo las cartas de las quejas». Hoy, avanzó el presidente de la Junta de Festes, «iré al Consejo para defender mi verdad ante los que me cesen», señala.

Los 12 consejeros deberán debatir la propuesta de la presidenta, en paralelo al expediente disciplinario, y que sigue su curso pese a la no comparecencia de Bellido hasta en dos ocasiones, tras una primera recusación del tribunal y de los instructores, que el consejo denegó y la petición de dos aplazamientos, el último el pasado martes al no recibir la notificación, dijo. Entonces, el Patronat especificó que se enviaron hasta 16 citaciones, hasta por teléfono y por correo electrónico.

"La querella no paraliza el expediente"

La presidenta del Patronat de Festes y concejala de Fiestas, Sara Usó, explicó ayer que había tenido conocimiento de la querella presentada por Bellido «por la prensa» y que todas las explicaciones al respecto se darían «en el Consell Rector». Fuentes municipales, por su parte, sí que aseguraron que esta querella «no paraliza el expediente disciplinario abierto». Como recogió este periódico, el presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, presentó el domingo al juzgado de instrucción la querella contra Usó, por sendos «presuntos delitos de injurias graves hechas con publicidad y prevaricación administrativa». En la documentación presentada vía telemática al juzgado por la procuradora, no se descarta «practicar las oportunas diligencias contra las personas que puedan resultar coautores, cómplices o encubridores en la comisión de los expresados delitos y sus responsables civiles directos y subsidiarios», atendiendo, en palabras del propio Bellido, «al equipo de gobierno y otras personas del Ayuntamiento o otros entes».