Ya funciona a pleno rendimiento el párking de autocaravanas del Grao

El asunto del área de servicio y estacionamiento de autocaravanas es un ejemplo más de la peculiar e injustificable prioridad normativa instaurada en el Ayuntamiento de Castellón. Nuestro municipio, carece de la preceptiva ordenanza que regule los usos de la vías urbanas y su régimen de estacionamiento. Únicamente disponemos una ordenanza que mal regula el estacionamiento por tiempo limitado de pago en la vía pública y encima, la ordenanza fiscal que regula la tasa que pagamos por aparcar no aparece en la web municipal, ¿será que no existe?. Como tampoco aparece, normativa alguna que regule la “carga y descarga” en las vías urbanas, ¿será que tampoco existe? . Las autocaravanas y los campers son vehículos aptos para circular y legalmente sólo se puede limitar su estacionamiento por razones de dimensiones o peso: altura, anchura, longitud o masa máxima autorizada. Esta limitación es muy fácil de señalizar y materializar: delimitando las plazas de aparcamiento con las correspondientes marcas viales y/ o colocando “pórticos” limitadores de altura a la entrada de las zonas de estacionamiento. Por cierto, en la foto del reportaje hay un vehículo con un toldo desplegado, con unas mesas y sillas ocupando la vía pública e incluso con ropa tendida aprovechando la valla para sujetar el tendedero (según me han dicho), lo cual es completamente ilegal y sancionable, se trate de una autocaravana o de un turismo utilitario. Entonces, ¿por qué no se le sanciona?