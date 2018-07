Álvaro Campos: "Vengo a devolver al Castellón al fútbol profesional"

El guardameta anhelado por los aficionados orelluts ya está aquí. Este martes ha sido la presentación del primer fichaje del CD Castellón cara a la temporada 2018/2019. Se trata de un viejo conocido de la afición albinegra, el portero Álvaro Campos, que tras jugar dos temporadas en Segunda División B en Lleida y Ontinyent, vuelve a Castalia para “devolver al equipo orellut al fútbol profesional”.

Campos, que se marchó de la plantilla del Castellón con un amargo sabor de boca traes caer en Gavà, vuelve con la ilusión de resarcirse. “Es una situación que llevo esperando durante mucho tiempo. El Castellón no es un club normal, me fui dolido por no poder dar una alegría a la afición y hoy vengo a dejarme la piel y a devolver a la ciudad al fútbol profesional”, aseguró.

El meta valenciano regresa a Castalia con un objetivo claro: subir al Castellón. “El grupo III de Segunda B es un grupo peculiar, con campos de césped artificial donde es muy difícil jugar. Por ello, tienes que tener un equipo rocoso que sepa competir en todos los campos, y el Castellón hará un equipo a conciencia, capaz de pelear por quedar campeón y luchar por el ascenso a Segunda División”.