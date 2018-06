El análisis de Sergi Escobar en la previa del Castellón-Sant Andreu

El técnico del CD Castellón muestra sus impresiones antes del partido que medirá al cuadro albinegro al Sant Andreu en el encuentro de ida de la segunda eliminatoria de la promoción de ascenso a Segunda División B, duelo que tendrá lugar en Castalia este próximo domingo (17.30 horas).

FINAL ANTICIPADA // “Es un partidazo, una final anticipada, ojalá se hubiera producido en la tercera ronda. El Sant Andreu es un rival con mucho potencial pero nosotros también”.

PLANTEAMIENTO // No vamos a cambiar mucho la propuesta del último partido ante el Tropezón. Es clave que no nos metan gol pero nosotros también tenemos que marcar. Vamos a ir al ataque pero debemos estar pendientes de no perder balones en zonas peligrosas. Lógicamente, es mejor el 1-0 que el empate sin goles, más teniendo en cuenta que nos enfrentamos al equipo menos goleada del grupo catalán. Si estamos al nivel del Tropezón en casa, vamos a competir muy bien. El otro día el equipo estuvo a gran altura.

EQUIPO INICIAL // “No habrá muchas variaciones en el once como sí hemos hecho durante la liga. Es un galimatías hacer la alineación porque tenemos opciones importantes y muchas alternativas. Juegue quien juegue la idea va a ser llegar la puerta rival”.

EL RIVAL // Hemos estudiado al adversario, tenemos informes, sus debilidades se acoplan a nuestras fortalezas. La sensación es que el contrario juega poco a fútbol pero saca los partidos adelante. Se encuentran cómodos sin balón y defienden en un cuarto de campo.

LOS PELIGROS // “Me preocupa el Sant Andreu en sus acciones a balón parado aunque su especialista, Alcover, no va a estar en el partido de ida por sanción. Además, también hay que tenr en cuenta a los jugadores de las bandas. Es un equipo rocoso y fiable.

SUPERAR A UN DEFENSA SÓLIDA // “ Debemos jugar a un ritmo alto de juego, parece que físicamente están bien pero debemos tener cuidado porque ellos esperan un ritmo importante para aprovecharse del desgaste realizado en la recta final. Hay que saber jugar todas las fases del partido”.