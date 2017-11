El Borriol pondrá a la venta 600 entradas para el partido ante el Castellón

Una vez confirmado oficialmente, por parte de la federación valenciana, que el Castellón-Borriol de esta próxima jornada se disputa en El Palmar (domingo al mediodía) en vez de en Castalia (debido a la resiembra de este último), el club rojillo ha informado de cómo se podrá acceder a El Palmar.

Los socios del Borriol tendrán que presentar su correspondiente carné, para poder acceder al campo y a la grada, hasta su completa ocupación.

El precio único de la entrada será de 10 euros (los menores de 14 años accederán gratis, si van acompañados por un mayor de edad, con la entrada o pase correspondiente).

El Borriol pondrá a la venta 600 entradas para todas las personas que deseen presenciar el encuentro. Una vez vendidas todas, por medidas de seguridad, no se permitirá el acceso al campo, No tendrán permitido el acceso a la grada, cerrada exclusivamente para los abonados del equipo local. Las taquillas abrirán a las 10.00 horas (no habrá venta anticipada).

El Borriol ruega llegar con la suficiente antelación para acceder al aparcamiento, que el Ayuntamiento de Borriol tiene previsto para el derbi.

Por último, el Borriol siente no disponer de las instalaciones adecuadas para acoger a todos los aficionados del Castellón.