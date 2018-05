El Castellón reforzará su ataque para el play-off con Nuha Marong

Habrá refuerzo para el ataque albinegro... si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo permite. El CD Castellón está a un paso de cerrar la contratación de un delantero para mejorar el ataque del equipo de Sergi Escobar con vistas a la fase de ascenso a Segunda División B. Se trata de Nuha Marong, ariete hispano-gambiano de 24 años, natural de Santa Coloma de Farners (Girona, 16-06-1993), y que firmaría por el play-off con opción a una temporada más, en un principio.

El atacante de origen africano, sus padres son de Gambia, es internacional español sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20, y ha militado en clubs como la Llagostera y Sant Andreu, así como en los filiales del Elche CF y Atlético Osasuna. Además, esta misma campaña 2017/18 ha militado en el Atlético Saguntino, del grupo III de Segunda División B.

UN ‘9’ VERSÁTIL // Nuha Marong mide 1.93 metros de altura y esta campaña ha anotado 9 goles con el conjunto romano. Pese a lo que pueda parecer, debido a u altura, se trata de un ‘9’ de referencia pero con movilidad, zancada y buenos desmarques, así como con buena capacidad de remate.

ESPERANDO EL OK FEDERATIVO // El CD Castellón negoció a lo largo de todo el día de ayer su incorporación, y el acuerdo entre las partes es total. No en vano, está previsto que hoy mismo se ejercite a las órdenes de Sergi escobar en el entrenamiento de las 10.00 horas en Castalia. Pero para que todo pueda concretarse definitivamente falta el consentimiento federativo. El conjunto albinegro mandó toda la documentación a la RFEF, ya que necesita el OK de dicho ente, puesto que la inscripción de Nuha Marong será por la lesión de gravedad de William.

SANCIONADO Y A ENTRENAR // Se da la circunstancia de que, pese a que el Castellón obtuviera el permiso para inscribir al jugador por parte de la Federación, Nuha no podría debutar este próximo domingo en Tanos ante el Tropezón (18h) el partido de ida de los cuartos de final del play-off de ascenso a 2ª División B, ya que arrastra un partido de suspensión con su club de procedencia, el Atlético Saguntino. Pese a ello, hoy está previsto que trabaje ya a las órdenes de Escobar en Castalia.