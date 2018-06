Escabechina en la plantilla del ascenso del Castellón

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Habría que ver el histórico de Guerrero. Clubes como el Extremadura y el San Fernando de Cádiz, entre otros, no guardan muy buen recuerdo de su gestión deportiva. Es evidente que un equipo solo con jugadores de tercera división no representa una garantía para el buen hacer en segunda B, pero si no se rectifica el látigo de de la desbandada nos vamos a quedar con una base muy poco solida y con el peligro de que los 12.000 abonados se conviertan en poco más de 5.000 como mucho. Vamos a ver si el andaluz controla sus instintos deportivos y entra en razón.