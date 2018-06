Escobar: 'La eliminatoria está todavía al 50%'

El entrenador del CD Castellón no tenía dudas sobre la jugada clave del encuentro en Portugalete. «Ha sido una acción clara de penalti que lógicamente determina mucho el signo de la eliminatoria», declaró Sergi Escobar tras la ida de la eliminatoria decisiva por el ascenso. Y es que si el 1-0 «es un resultado que fastidia porque si te meten un gol en Castalia ya tienes que meter tres, ahora tenemos más chance a la hora de plantear el partido porque al final el rival tiene que hacer un gol para eliminarnos».

El técnico fue cauto y afirmó que «la cosa está al 50% para cada equipo, aunque nosotros nos llevamos una sensación más positiva». Así, señaló que «estamos muy contentos por el resultado y por cómo se ha producido, pero hay que tomárselo con mucha precaución porque quedan 90 minutos y jugamos contra un gran equipo. Ahora, a disfrutar, pero mañana -hoy para el lector- hay que ponerse ya a recuperarse y trabajar los otros 90 minutos que quedan de la eliminatoria».

Escobar manifestó que «hay que quitarse el sombrero con este equipo porque compite hasta el último minuto de la prolongación, no se viene abajo cuando recibe un gol y esto es lo que ha hecho que en las dos eliminatorias hayamos sido capaces de empatar al final del partido».

También destacó «el apoyo de la afición, ese esfuerzo de un viaje de 10 horas; mucha gente irá a trabajar sin haber dormido, y solo por eso hay que dar hasta la última gota de esfuerzo como han hecho nuestros jugadores».

UN GRAN RIVAL

El entrenador explicó que en Portugalete «nos hemos encontrado con el equipo que habíamos estudiado, muy físico, muy bueno a balón parado ya que es difícil parar a tantas torres, con un juego de transiciones ofensivas rápidas, de balón a banda y centro y remate, muy fuerte defensivamente, que ha aprovechado su ocasión a balón parado, la única que no hemos defendido bien». Por ello hizo hincapié en que «me parece un equipazo con muy buenos jugadores en banda y en el uno contra uno, por lo que nos va a poner la vuelta muy complicada».

En frente, el Castellón estuvo «muy serio, bien plantado en un campo estrecho donde apenas hemos concedido acciones en juego, pero cuando estábamos mejor en el arranque de la segunda parte ellos nos marcan y todo se pone en contra, incluso tienen el 2-0 que salva Zagala con una gran acción. Pero hemos insistido, con más corazón que cabeza, y en la última acción a balón parado, ha habido un agarrón muy claro y el empate hace justicia a lo visto en el terreno de juego».

Eso sí, Escobar recordó que «aún no hemos hecho nada y necesitamos colgar el no hay billetes para culminar esto y darle a la afición la alegría que se merece».

ASÍ LO VIO CRISTIAN HERRERA

El autor del gol que puede valer un ascenso, Cristian Herrera, también valoró como «justo» el empate. «Lo importante es que es más favorable para nosotros. El equipo ha hecho un gran esfuerzo y hemos sacado un resultado merecido por la garra que hemos puesto, así que nos vamos contentos pero hay que rematar esto en Castalia». Cristian sabe «que la gente estará con nosotros y eso será un punto a favor nuestro. Sabemos la gran afición que tenemos y la semana que viene puede ser un día histórico para todos».