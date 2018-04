Marenyà: "Hemos gastado toda las balas, pero todavía dependemos de nosotros"

No le gustan las excusas. Jordi Marenyà siempre habla claro y nunca escurre el bulto. El capitán del CD Castellón reconoce que el conjunto de Sergi Escobar no estuvo inspirado el pasado miércoles en el derbi ante el Borriol (1-1), pero da un paso al frente en favor del colectivo, agarrándose a que los albinegros dependen de sí mismos para terminar la liga como campeones.

«Nos marchamos fastidiados a casa tras no ganar al Borriol, porque era una oportunidad inmejorable para sacar tres puntos y afianzarnos en el liderato», indicó, a la vez que reconocía que «nos costó mucho primero adelantarnos en el marcador, que no pudimos, y luego empatarles. No fue nuestra mejor actuación».

El vila-realense le quitó hierro al traspié: «Perdimos dos puntos importantes, pero hay que seguir. No se acaba el mundo y dependemos de nosotros mismos».

ELOGIOS A CARLOS SABATER / Incluso fue más allá, destacando la actuación del meta rival, el albinegro cedido al Borriol Carlos Sabater: «El problema ante el Borriol fue que nosotros no estuvimos acertados en su área. Sabater hizo un gran partido y no podemos quitarle méritos, porque individualmente nos ganó la partida».

Un Marenyà que abogó por corregir errores. «Hemos de ser críticos en general con el partido que hicimos, aprender de lo sucedido, corregir errores y que no vuelva a suceder», reconoció, añadiendo que «siempre se puede mejorar y ahora debemos pensar ya en el domingo, donde nos espera otra final».

LUCHAR CONTRA LA ANSIEDAD / Uno de los factores a corregir es calmar los nervios. «Para otros encuentros debemos estar más tranquilos y controlar más la ansiedad, ya que ante el Borriol fuimos más con el corazón que con la cabeza», arguyó.

Sobre si les presiona ser primeros, Marenyà así lo prefiera: «No creo que sea más fácil ir a por el liderato que defenderlo. Para mí es mejor ver las cosas desde arriba, porque además eso te permite poder fallar». «Es verdad que ahora hemos gastado todas las balas que podíamos fallar. Sentimos la presión, pero es una presión bonita, que asumimos, porque lo que queremos es ascender y como primeros», enfatizó.

Incluso hizo hincapié en que «no creo que ante el Borriol nos pudiera la presión, solo fueron las circunstancias del partido».A partir de ahora solo les queda una cosa: «Nosotros solo nos miramos a nosotros mismos y si queremos ser primeros debemos ganarlo todo, y ya está».

«Nos quedan cuatro partidos y lo hemos hecho más de una vez, lo de ganar varios partidos seguidos. Y, eso sí, ahora hay que aprender de los errores ante el Recambios Colón», terminó un Jordi Marenyà que recalcó que «el objetivo sigue siendo ser primero y lo conseguiremos».