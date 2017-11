Montesinos no aclara si dispone derecho preferencial sobre las acciones de Cruz

La Junta General de Accionistas del CD Castellón en la Universidad Jaume I continúa su curso tras cuatro horas de debates, y en la que se han ido aprobando por el rodillo de la mayoría accionarial que representaba Cano-Coloma todos los puntos, encallada ahora en el de la ampliación de capital.

Encabezados por el presidente de la entidad, Vicente Montesinos, el consejo de administración del club albinegro ha acudido a este acto, en el que también ha estado presente la totalidad de la plantilla albinegra, y Manolo García, que fue miembro del anterior consejo de administración en sus inicios junto a David Cruz y todavía posee un 5% de las acciones. No faltó José Cano-Coloma, secretario durante el mandato de Cruz, y que representa el 70% de las acciones del expresidente, además de ostentar el cargo de secretario del actual Consejo de administración.

Montesinos autorizó a los jugadores del primer equipo presentes en el acto que abandonaran la sala a las dos horas, quedándose solo presente en la asamblea Ángel Dealbert, que también forma parte del grupo de gestores del club, al margen de su papel como futbolista. Algunos accionistas, entre ellos Manolo García, a quien le coincidía también una junta con su actual club el Olímpic de Xàtiva, abandonaron la sala.

PRESUPUESTO DE 1.2 MILLONES EN LA ACTUAL TEMPORADA

"Abultadísimas pérdidas que podrían haber llevado a una situación fatídica", explica Montesinos. "En tan solo dos ejercicios se acumuló un déficit de que supera el millón de euros y al que sumar de donde veníamos, y con un convenio que no se cumplió. Con el devenir de esta situación el único final económico era la liquidación. Tratamos de darle un vuelco para que eso no ocurra". El presidente cuantificó la deuda actual en más de cinco millones. De ella, tres se deberán cubrir entre 2018 y 2022, y los otros dos hasta el 2036. A la vez que apuntó que su grupo ha cubierto ya el 80% del presupuesto de esta temporada, estimado en 1,2 millones de euros y unos gastos de 950.000 euros. Alrededor de la mitad del montante total proviene de los ingresos por abonos de la afición, 300.000 euros por publicidad, y la estimación de su superávit de 250.000 euros.

“Hemos trazado un plan económico a cinco años. Con él es posible salvar al club, es un proyecto realista y viable. Estamos encontrando dificultad para encontrar inversores con adn de salvar al club y lo sientan como propio”, apuntaba Montesinos

El presidente vaticinó ingresos de 2 millones si se logra el ascenso a 2ª B y sobre los 7 en caso de hipotética presencia en 2ª A.

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL TEMPORADA

Ingresos

565.00 euros (abonos), 300.000 (publicidad), 165.000 (por explotación), 30.000 (ingresos televisión) y 85.000 (FIFA).

Gastos

23.700 (compras), 530.000 (sueldos y salarios), 332.000 (servicios exteriores, 3.000 (tributos), 25.000 (gastos financieros), 14.700 (amortizaciones).

TENSIÓN EN LA JUNTA

Algunos accionistas presentes en la junta valoraron las cuentas "como una vergüenza". La tensión en la asamblea iba subiendo de tono por el malestar del accionista minoritario, con interpelaciones al actual Consejo sobre la posibilidad de adoptar medidas judiciales contra Cruz, quien continúa siendo el dueño de las acciones.

Montesinos salió como pudo del atolladero: "Estas cuentas han sido previamente auditadas y las tenemos que firmar. Si aparece en la auditoría que no hay control de las entradas, para ello está el balance y el informe. Soy responsable desde el día que entro. Le damos un vuelco desde que entramos y ahora se funciona de otra manera. Luego, como cualquiera, tendremos el derecho de hacerlo". "Por ahora lo único que he hecho ha sido apagar fuegos. La prioridad está en otra parte", añadía el presidente.

Antonio Civera, vicesecretario general del Castellón valida la junta por la presencia de quórum (más del 50% del capital social presenta o representado: 76,61%) de la junta lleva la voz cantante en la asamblea.

CANO-COLOMA, EN EL CENTRO DE LAS CRÍTICAS

Sobre la presencia de Cano-Coloma en la junta versaron las primeras preguntas de los accionistas, que fue 'atacado' por estos. El secretario del Consejo se defendió: “No quiero entrar en discusiones, he hecho por el club más cosas de las que han hecho ustedes”. El que fuera mano derecha de David Cruz defendió su gestión en el club albinegro: "He sacado el concurso del club adelante, he hecho un trabajo por el que nunca se me ha gratificado, ni económicamente ni de otra forma, no creo que deba pedir perdón de nada".

MONTESINOS DEFIENDE A CANO-COLOMA

El actual presidente, Vicente Montesinos, también se defendió de su supuesta vinculación con el anterior presidente David Cruz. “Yo no soy Cruz y por ya no está aquí. Gracias a que ha habido gente que ha dado un paso valiente. Esto no es nada fácil. Este consejo no ha venido a esta junta a hablar del pasado, nosotros traemos luz. Somos mayoría en el consejo, que es lo que nos permite ver futuro”, señalaba Vicente Montesinos. Y añadió: "Si este consejo está aquí sentado, es gracias a Coloma, pese a quien le pese, sigue llevando la batuta de secretario del consejo, pero en lo administrativo somos nosotros los que dirigimos el club”

Montesinos defiende su independencia y dice que “ojalá llegue el día en que los miembros de este consejo no tengamos que mordernos la lengua para no decir según qué cosas”.

La junta de accionistas aprobó el primer punto del orden del día: la ratificación del Consejo de Administación que sustituyó al anterior por cooptación.

Una treintena de accionistas se han dado cita también a esta Junta, que ha comenzado con la proyección de un vídeo sobre las acciones realizadas por el consejo de administración en los cinco meses que llevan en el cargo.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

El Consejo ha propuesto dotar al club de fondos con la ampliación de capital, primero con la reducción del precio nominal de cada acción de 13 a 0,1 euros, para que esta operación de saneamiento no tenga un carácter excluyente. El montante total sería de 909.051 euros.“No se cubre la necesidad inmediata del CD Castellón pero se trabaja en otra líneas que permitan el saneamiento, se ha intentado una operación factible, no una que luego fracasara”, señala Civera.

El vicesecretario general anunció el derecho de preferencia de los socios, un desembolso inicial del 50% y un mínimo de suscripción de 500.000 euros, cantidad que "permite hacer frente a las más imperiosas necesidades de financiación del club”.

Uno de los puntos fuertes de la asamblea fue cuando Montesinos anunció, aunque sin aclarar bien, cómo ni cuando, su idea de acudir a la ampliación de capital. “Capital Albinegro tiene la plena intención de acudir a la ampliación, para eso estamos aquí. Hemos demostrado en 4 meses que esto es viable. Que se deba 5 millones no significa que se tenga que poner todo ahora. Capital Albinegro suscribirá todas las acciones que tenga disponibles". No obstante, no aclaró si disponen del derecho de suscripción preferente de las acciones de Cruz. "Son acuerdos privados", explicó con un quiebro de cintura al asunto. "Haremos números y veremos la disposición de los accionistas", apuntó. Si, pero no. Demasiado oscurantismo.

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Primero: Ratificación del nombramiento como consejeros de la entidad de: a) D. Vicente Montesinos Contreras, b) Capital Albinegro, S.L. y c) Management Team, S.L. realizado por el Consejo, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, o, en su caso, nombramiento de consejeros.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al día 30 de junio de 2017 (temporada 2016/17) y aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado al día 30 de junio de 2017 (temporada 2016/2017).

Cuarto.- Aprobación del balance cerrado a 30 de junio de 2017, que ha sido verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, a los efectos de lo previsto en el artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Reducción del capital social para compensar pérdidas acumuladas.

Sexto.- Aumento del capital social. Condiciones del aumento. Posibilidad de suscripción parcial.

Séptimo.- Modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales, referidos al capital social.

Octavo.- Renovación de la designación del auditor de la sociedad o, en su caso, nombramiento del mismo.

Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración para la fijación de las condiciones del aumento de capital, en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta, en los términos previstos en el artículo 297.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2017/2018.

Undécimo.- Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.